مطالبات بتحسين التزويد المائي في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش الأول من آذار (بترا) – علي فريحات- طالب مواطنون في محافظة جرش الجهات المعنية بتحسين التزويد المائي بمختلف المناطق والقرى والأحياء السكنية في المحافظة وصيانة وتأهيل واستبدال شبكات المياه القديمة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين المتزايدة من المياه، وخاصة في فصل الصيف.

وقال طارق العتوم وكوثر القيسي، إن شبكات المياه في معظم الأحياء السكنية في محافظة جرش قديمة وبحاجة إلى تأهيل وصيانة للخطوط الرئيسية والفرعية مما يتسبب بتأخر أدوار المياه ويؤدي إلى أزمات مائية، مؤكدين أهمية تنفيذ وإنجاز مشاريع تتعلق بتحسين التزويد المائي وتوفير كميات المياه لمختلف المناطق والأحياء السكنية في المحافظة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس ومن خلال أعضائه يسعى لبذل الجهود لإنجاز المشاريع الملحة على أرض الواقع، ومنها مشاريع المياه ليلمس المواطن التغيرات في مختلف القطاعات.

من جهته، قال مدير مديرية المياه في محافظة جرش مروان العاصرة، إنه تم خلال العام الماضي إنجاز مشاريع مياه خصصت من موازنة مجلس المحافظة، حيث تم تحديد 11 مشروعاً أنجز منها 6 مشاريع تمثلت في تمديد شبكة مياه الكفير وصيانة خطوط مياه في منطقة المصطبة ووصلات مياه في منطقة قفقفا وصيانة عامة واستبدال لشبكات مياه متفرقة في محافظة جرش.

وأكد العاصرة، أن المشاريع الخمسة المتبقية، تمت إحالتها إلى مقاولين لتنفيذها، ويتوقع أن يسجل العام الحالي نسب إنجاز مرتفعة في مشاريع المياه لا سيما وأن المديرية وضعت خططا لطرح عطاءات العام الحالي.

--(بترا)

ع ف/م ق/أس

01/03/2024 17:08:12