مطالبات بتحسين التزويد المائي في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش الأول من آذار (بترا) – علي فريحات- طالب مواطنون في محافظة جرش الجهات المعنية بتحسين التزويد المائي بمختلف المناطق والقرى والأحياء السكنية في المحافظة وصيانة وتأهيل واستبدال شبكات المياه القديمة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين المتزايدة من المياه، وخاصة في فصل الصيف.
وقال طارق العتوم وكوثر القيسي، إن شبكات المياه في معظم الأحياء السكنية في محافظة جرش قديمة وبحاجة إلى تأهيل وصيانة للخطوط الرئيسية والفرعية مما يتسبب بتأخر أدوار المياه ويؤدي إلى أزمات مائية، مؤكدين أهمية تنفيذ وإنجاز مشاريع تتعلق بتحسين التزويد المائي وتوفير كميات المياه لمختلف المناطق والأحياء السكنية في المحافظة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس ومن خلال أعضائه يسعى لبذل الجهود لإنجاز المشاريع الملحة على أرض الواقع، ومنها مشاريع المياه ليلمس المواطن التغيرات في مختلف القطاعات.
من جهته، قال مدير مديرية المياه في محافظة جرش مروان العاصرة، إنه تم خلال العام الماضي إنجاز مشاريع مياه خصصت من موازنة مجلس المحافظة، حيث تم تحديد 11 مشروعاً أنجز منها 6 مشاريع تمثلت في تمديد شبكة مياه الكفير وصيانة خطوط مياه في منطقة المصطبة ووصلات مياه في منطقة قفقفا وصيانة عامة واستبدال لشبكات مياه متفرقة في محافظة جرش.
وأكد العاصرة، أن المشاريع الخمسة المتبقية، تمت إحالتها إلى مقاولين لتنفيذها، ويتوقع أن يسجل العام الحالي نسب إنجاز مرتفعة في مشاريع المياه لا سيما وأن المديرية وضعت خططا لطرح عطاءات العام الحالي.
--(بترا)
ع ف/م ق/أس
01/03/2024 17:08:12
MENAFN01032024000117011021ID1107923771
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