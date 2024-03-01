المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يطالبان إسرائيل بتحقيق مستقل بمجزرة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الحكومة الإسرائيلية بإجراء "تحقيق مستقل على الفور" في حادثة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني أمس الخميس، تجمعوا لتلقي مساعدات إنسانية في شمال غزة.

وكتب ميشيل على منصة (إكس) اليوم الجمعة، "شعرت بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس، بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية"، مشدداً على أن "القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة، وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة الممولة بشكل مناسب، مثل الأونروا للوصول إلى المدنيين".

بدورها، أعربت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن "الانزعاج العميق من الصور الواردة من غزة"، مشددة على أنه "ينبغي بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية، المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

01/03/2024 16:53:36