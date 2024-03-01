المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية يطالبان إسرائيل بتحقيق مستقل بمجزرة غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، الحكومة الإسرائيلية بإجراء "تحقيق مستقل على الفور" في حادثة استشهاد أكثر من 100 فلسطيني أمس الخميس، تجمعوا لتلقي مساعدات إنسانية في شمال غزة.
وكتب ميشيل على منصة (إكس) اليوم الجمعة، "شعرت بالصدمة والاشمئزاز إزاء مقتل مدنيين أبرياء في غزة بالأمس، بينما كانوا ينتظرون بشدة المساعدات الإنسانية"، مشدداً على أن "القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة، وينبغي فتح تحقيق مستقل على الفور ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
وأضاف رئيس المجلس الأوروبي "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات المتخصصة الممولة بشكل مناسب، مثل الأونروا للوصول إلى المدنيين".
بدورها، أعربت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن "الانزعاج العميق من الصور الواردة من غزة"، مشددة على أنه "ينبغي بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية، المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة للمحتاجين ويجب ضمان الوصول إليها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/03/2024 16:53:36
MENAFN01032024000117011021ID1107923769
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