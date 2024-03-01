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الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية آذار الجاري

3/1/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تمديد فترة تقديم طلبات تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية يوم الأحد الموافق 31 آذار من الشهر الجاري.
ودعت الأمانة أصحاب الرخص التجارية والإعلانية للاستفادة من فترة الإمهال تجنباً لفرض غرامات التأخير.
وكانت أمانة عمان أطلقت خدمة برنامج نظام رخص المهن بهدف تبسيط الإجراءات واختصاراً للوقت والجهد أمام المواطنين، داعية للاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة موقع أمانة عمان الإلكتروني ( ).
كما أعلنت أمانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونياً للعام (2024) وذلك اعتباراً من يوم غد السبت 2 آذار ولغاية 15 نيسان من الشهر المقبل وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح البطيخ والشمام 2024.
ودعت أمانة عمان/دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على تصريح بيع البطيخ والشمام، التقدم بطلب إلكترونياً من خلال موقع الأمانة ().
--(بترا)
ع ع/م ق/أس
01/03/2024 16:51:55

MENAFN01032024000117011021ID1107923768

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