بريطانيا: تراجع الإقبال على متاجر التجزئة لأدنى معدلاته منذ جائحة كورونا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من آذار (بترا)- تراجع إقبال المستهلكين البريطانيين على متاجر التجزئة في المملكة المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ جائحة كورونا، بسبب إضراب عمال السكك الحديدية وضغوط تكلفة المعيشة وهطول الأمطار بمعدلات كبيرة.
وقال اتحاد رابطة تجار التجزئة في بريطانيا اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المتسوقين الذين ارتادوا المتاجر في شباط الماضي انخفض بنسبة 2ر6 بالمئة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة كبيرة عن نسبة الانخفاض التي تم تسجيلها في كانون الثاني وبلغت 8ر2 بالمئة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إن معدل الإقبال سجل أكبر انخفاض له منذ جائحة كورونا خلال الشهر الماضي الذي كان أحد أكثر شهور شباط هطولا للأمطار، والذي تفاقم أيضا بسبب إضرابات عمال السكك الحديد في بداية الشهر".
--(بترا)
ر ش/أس
01/03/2024 16:49:34
MENAFN01032024000117011021ID1107923767
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