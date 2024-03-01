بريطانيا: تراجع الإقبال على متاجر التجزئة لأدنى معدلاته منذ جائحة كورونا

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن الأول من آذار (بترا)- تراجع إقبال المستهلكين البريطانيين على متاجر التجزئة في المملكة المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ جائحة كورونا، بسبب إضراب عمال السكك الحديدية وضغوط تكلفة المعيشة وهطول الأمطار بمعدلات كبيرة.

وقال اتحاد رابطة تجار التجزئة في بريطانيا اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المتسوقين الذين ارتادوا المتاجر في شباط الماضي انخفض بنسبة 2ر6 بالمئة بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة كبيرة عن نسبة الانخفاض التي تم تسجيلها في كانون الثاني وبلغت 8ر2 بالمئة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إن معدل الإقبال سجل أكبر انخفاض له منذ جائحة كورونا خلال الشهر الماضي الذي كان أحد أكثر شهور شباط هطولا للأمطار، والذي تفاقم أيضا بسبب إضرابات عمال السكك الحديد في بداية الشهر".

--(بترا)

ر ش/أس

01/03/2024 16:49:34