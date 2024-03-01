المفوضية الأوروبية: 50 مليون يورو لوكالة الأونروا الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها ستشرع الأسبوع المقبل في دفع 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن (الأونروا) وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها، و"على هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الأممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
ولفتت المذكرة إلى أنه "كما هو محدد في 29 كانون الثاني، قامت المفوضية بتقييم قرارها بشأن تمويل (الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 كانون الثاني، والتي تزعم تورط العديد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول، آخذة في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من (الأونروا).
وفي سياق المساعدات، أعلنت المفوضية زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو في هذا العام سيخصص لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وسيتم تنفيذه من خلال شركاء دوليين، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو والتي سيتم تنفيذها من خلال (الأونروا) في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/03/2024 16:44:35
MENAFN01032024000117011021ID1107923766
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