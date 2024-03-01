المفوضية الأوروبية: 50 مليون يورو لوكالة الأونروا الأسبوع المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها ستشرع الأسبوع المقبل في دفع 50 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن (الأونروا) وافقت على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها، و"على هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الوكالة الأممية لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة لعام 2024، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

ولفتت المذكرة إلى أنه "كما هو محدد في 29 كانون الثاني، قامت المفوضية بتقييم قرارها بشأن تمويل (الأونروا) في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 كانون الثاني، والتي تزعم تورط العديد من موظفيها في هجمات 7 تشرين الأول، آخذة في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من (الأونروا).

وفي سياق المساعدات، أعلنت المفوضية زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو في هذا العام سيخصص لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وسيتم تنفيذه من خلال شركاء دوليين، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو والتي سيتم تنفيذها من خلال (الأونروا) في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

01/03/2024 16:44:35