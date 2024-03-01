انطلاق فعاليات المنتدى الكشفي الوطني الأول للشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- واصل المنتدى الكشفي الوطني الأول للشباب فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي بدأ أعماله أمس الخميس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تحت شعار "الوعي والابتكار"، ويستمر ثلاثة أيام.

ووفق بيان لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية اليوم الجمعة، حضر انطلاق فعاليات المنتدى الذي تنظمه مفوضية الشباب بالجمعية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية/ الإقليم الكشفي العربي، الأمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية السفير مازن كمال الحمود.

وأكد الحمود في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الذي يشارك فيه 81 قائدا وقائدة من مختلف محافظات المملكة يمثلون وزارة الشباب والتعليم العالي (الجامعات) والقطاع الأهلي، على أن الجمعية تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.

وبين الحمود، أن مستقبل الشباب أمامهم لقيادة بلدهم تحت ظل الراية الهاشمية، حيث سيكون لهم دور كبير في صنع واتخاذ القرار في الجمعية من خلال تواجدهم ضمن أعضاء الأمانة العامة.

وقال: "سيتم توفير كل الإمكانات المتاحة لدعم مشاركة الشباب في الأنشطة العربية والعالمية، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المنتدى الذي تعقده الجمعية لأول مرة، ستكون حيز التنفيذ، وأن الاستراتيجة القادمة ستحمل تطلعات الشباب المستقبلية".

واشتملت فعاليات المنتدى على العديد من الحوارات الشبابية حول (أولوية الشباب في الثلاثية القادمة)، ودور الشباب في مواجهة العنف وتوعية منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية، والمهارات والمعارف التي يحتاجها الشباب في إدارة الأزمات والكوارث، وريادة الأعمال والابتكار، والتعرف على السياسة الوطنية للشباب وجلسات حوارية متعددة وانتخاب مفوضية الشباب في الجمعية.

وحضر افتتاح فعاليات المنتدى نائب الأمين العام القائد خالد أبو زيد، ومدير خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، ومدير الجمعية خليل المعايرة، ومفوض الشباب القائد حمد الخريشا.

--(بترا)

س ح/م د/أس

01/03/2024 16:42:55