انطلاق فعاليات المنتدى الكشفي الوطني الأول للشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- واصل المنتدى الكشفي الوطني الأول للشباب فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي بدأ أعماله أمس الخميس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تحت شعار "الوعي والابتكار"، ويستمر ثلاثة أيام.
ووفق بيان لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية اليوم الجمعة، حضر انطلاق فعاليات المنتدى الذي تنظمه مفوضية الشباب بالجمعية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية/ الإقليم الكشفي العربي، الأمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية السفير مازن كمال الحمود.
وأكد الحمود في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الذي يشارك فيه 81 قائدا وقائدة من مختلف محافظات المملكة يمثلون وزارة الشباب والتعليم العالي (الجامعات) والقطاع الأهلي، على أن الجمعية تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.
وبين الحمود، أن مستقبل الشباب أمامهم لقيادة بلدهم تحت ظل الراية الهاشمية، حيث سيكون لهم دور كبير في صنع واتخاذ القرار في الجمعية من خلال تواجدهم ضمن أعضاء الأمانة العامة.
وقال: "سيتم توفير كل الإمكانات المتاحة لدعم مشاركة الشباب في الأنشطة العربية والعالمية، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المنتدى الذي تعقده الجمعية لأول مرة، ستكون حيز التنفيذ، وأن الاستراتيجة القادمة ستحمل تطلعات الشباب المستقبلية".
واشتملت فعاليات المنتدى على العديد من الحوارات الشبابية حول (أولوية الشباب في الثلاثية القادمة)، ودور الشباب في مواجهة العنف وتوعية منتسبي الحركة الكشفية والإرشادية، والمهارات والمعارف التي يحتاجها الشباب في إدارة الأزمات والكوارث، وريادة الأعمال والابتكار، والتعرف على السياسة الوطنية للشباب وجلسات حوارية متعددة وانتخاب مفوضية الشباب في الجمعية.
وحضر افتتاح فعاليات المنتدى نائب الأمين العام القائد خالد أبو زيد، ومدير خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، ومدير الجمعية خليل المعايرة، ومفوض الشباب القائد حمد الخريشا.
--(بترا)
س ح/م د/أس
01/03/2024 16:42:55
MENAFN01032024000117011021ID1107923765
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