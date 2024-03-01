انشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من آذار (بترا)-نفذت مراكز شبابية في محافظة إربد اليوم الجمعة، أنشطة وورشات متنوعة بمشاركة شبابية من أعضائها.
ونظم مركز شباب لواء الوسطية محاضرة بعنوان"دور الشباب في المحافظة على الممتلكات العامة"بمشاركة 23 شابا من أعضاء المركز قدمها وصفي فوزي العزام.
وتحدث الناشط فوزي العزام، عن أهمية الدور المناط بالمواطن في الحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن التعدي عليها أمر الذي لا تقبل به الشرائع السماوية والأعراف الأخلاقية.
وأشار إلى دور التوعية الشبابية من خلال الدورات وورش العمل والندوات بالآثار السلبية للتعدي على الممتلكات العامة بكافة صورها، والمحافظة على المسيرة التنموية التي يشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي بالتعاون مع المنظمة الطبية الدولية، ورشة حول العنف وآثاره على الفرد والمجتمع، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من المجتمع المحلي.
وعرض المحاضر مراد أبو جميل لمفهوم العنف وأنواعه، ومنها العنف اللفظي والجسدي الذي يتركز على فئة الأطفال والمرأة، والذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأشخاص المعنفين، إلى جانب الأذى النفسي الذي قد يقود إلى أفعال خارجة عن القيم المجتمعية.
وأكد أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في إرساء مجموعة من المفاهيم الإيجابية، ومنها الدينية والتربوية السليمة، والتي تؤثر إيجابيا في سلوك الأفراد، مشيرا إلى أهم الوسائل الإيجابية التي تحد من العنف ودور التوعية المجتمعية بهذا المجال.
وأقيمت بمركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة تثقيفية بمشاركة 20 شابة، تحدث خلالها المهندس بلال الدومي عن مفهوم الروبوت التعليمي وأنواعه وأهميته وآليات استخدامه في التدريب والتعليم.
وضمن محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، نفذ مركز شباب وشابات غرب إربد برنامجا إرشاديا في منطقة الأغوار الشمالية بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز بهدف تعزيز روح المغامرة والتعرف على الطبيعة السياحية للمنطقة.
--(بترا)
أ غ/م ق/أس
01/03/2024 16:32:10
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