انشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من آذار (بترا)-نفذت مراكز شبابية في محافظة إربد اليوم الجمعة، أنشطة وورشات متنوعة بمشاركة شبابية من أعضائها.

ونظم مركز شباب لواء الوسطية محاضرة بعنوان"دور الشباب في المحافظة على الممتلكات العامة"بمشاركة 23 شابا من أعضاء المركز قدمها وصفي فوزي العزام.

‏وتحدث الناشط فوزي العزام، عن أهمية الدور المناط بالمواطن في الحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن التعدي عليها أمر الذي لا تقبل به الشرائع السماوية والأعراف الأخلاقية.

وأشار إلى دور التوعية الشبابية من خلال الدورات وورش العمل والندوات بالآثار السلبية للتعدي على الممتلكات العامة بكافة صورها، والمحافظة على المسيرة التنموية التي يشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي بالتعاون مع المنظمة الطبية الدولية، ورشة حول العنف وآثاره على الفرد والمجتمع، بمشاركة 20 فتاة وسيدة من المجتمع المحلي.

وعرض المحاضر مراد أبو جميل لمفهوم العنف وأنواعه، ومنها العنف اللفظي والجسدي الذي يتركز على فئة الأطفال والمرأة، والذي ينعكس سلبا على سلوكيات الأشخاص المعنفين، إلى جانب الأذى النفسي الذي قد يقود إلى أفعال خارجة عن القيم المجتمعية.

وأكد أهمية تعزيز دور الأسرة والمدرسة في إرساء مجموعة من المفاهيم الإيجابية، ومنها الدينية والتربوية السليمة، والتي تؤثر إيجابيا في سلوك الأفراد، مشيرا إلى أهم الوسائل الإيجابية التي تحد من العنف ودور التوعية المجتمعية بهذا المجال.

وأقيمت بمركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة تثقيفية بمشاركة 20 شابة، تحدث خلالها المهندس بلال الدومي عن مفهوم الروبوت التعليمي وأنواعه وأهميته وآليات استخدامه في التدريب والتعليم.

وضمن محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة، نفذ مركز شباب وشابات غرب إربد برنامجا إرشاديا في منطقة الأغوار الشمالية بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز بهدف تعزيز روح المغامرة والتعرف على الطبيعة السياحية للمنطقة.

--(بترا)

أ غ/م ق/أس

01/03/2024 16:32:10