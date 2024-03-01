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انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر

3/1/2024 2:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات الاجتماع الوزاري لمنتدي البلدان المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائر، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المنتدى.
وأكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في كلمته الافتتاحية، أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه (ديناميكيات) الانتقال الطاقي، خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى.
ونوه إلي أهمية المنتدى كأحد المنصات الهامة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة مما يوجب دراسة القضايا الأساسية ومن بينها التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.
وحسب الإعلام الجزائري، تضم التركيبة الحالية للمنتدى 12 عضوا دائما وهي: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد، توباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، إضافة إلى سبعة أعضاء مراقبين وهم، موريتانيا، أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، وبيرو.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/03/2024 16:17:21

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