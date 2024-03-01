مسيرات تنديداً بجرائم الاحتلال واعتزازاً بجهود الملك الإغاثية للأشقاء بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان، محافظات الأول من آذار (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية شاركت فيها الفعاليات الشعبية والحزبية بعد صلاة الجمعة اليوم، تنديدا بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة.
وندد المشاركون بجرائم الاحتلال في اليوم 147 للعدوان الغاشم ومجزرة دوار النابلسي التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من المصابين جراء استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات شمالي القطاع المحاصر.
وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل الجماعي بحق المدنيين الجياع والتي تستهدف تفريغ غزة وشمالها من السكان عبر الاستمرار في التجويع واستخدامه كسلاح في الحرب الدامية.
وحيا المشاركون في المسيرات بسالة المقاومة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في وجه قوات الاحتلال رغم ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية ومجازر بشعة وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن المشاركون عاليا مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة لدعم وإسناد الأشقاء في غزة والتي عبر عنها من خلال الإنزالات الجوية التي قامت بها طائرات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، بتوجيهات وإشراف مباشر من جلالة الملك، لإغاثة أهالي قطاع غزة، مؤكدين الوقوف خلف جلالته في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة .
--(بترا)
م ق/س م/أس
01/03/2024 16:01:30
MENAFN01032024000117011021ID1107923762
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