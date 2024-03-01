مسيرات تنديداً بجرائم الاحتلال واعتزازاً بجهود الملك الإغاثية للأشقاء بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات الأول من آذار (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية شاركت فيها الفعاليات الشعبية والحزبية بعد صلاة الجمعة اليوم، تنديدا بالجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال في اليوم 147 للعدوان الغاشم ومجزرة دوار النابلسي التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من المصابين جراء استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات شمالي القطاع المحاصر.

وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات القتل الجماعي بحق المدنيين الجياع والتي تستهدف تفريغ غزة وشمالها من السكان عبر الاستمرار في التجويع واستخدامه كسلاح في الحرب الدامية.

وحيا المشاركون في المسيرات بسالة المقاومة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في وجه قوات الاحتلال رغم ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية ومجازر بشعة وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن المشاركون عاليا مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة لدعم وإسناد الأشقاء في غزة والتي عبر عنها من خلال الإنزالات الجوية التي قامت بها طائرات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، بتوجيهات وإشراف مباشر من جلالة الملك، لإغاثة أهالي قطاع غزة، مؤكدين الوقوف خلف جلالته في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة .

--(بترا)

م ق/س م/أس

01/03/2024 16:01:30