الفصائل الفلسطينية من موسكو: مستمرون بالعمل لتحقيق وحدة وطنية شاملة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، استمرارها بالعمل من أجل تحقيق وحدة وطنية شاملة تضم القوى كافة والفصائل في البلاد.

وصدر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عقب ختام اجتماعات عقدت على مدار يومين في موسكو، حضر الجلسة الأولى منها أمس الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على "استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضافت أن الفصائل كافة أبدت توافقها على "التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، ومقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خصوصا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس".

وأشارت إلى أن الاجتماعات خلصت إلى العمل من أجل "إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي".

وأكدت رفضها "أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت إلى "دعم وإسناد الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصا في القدس، لتجاوز الجراح والدمار الذي سببه العدوان الإجرامي، و إعمار ما دمر، ودعم عائلات الشهداء والجرحى وكل من فقد بيته وممتلكاته ومصادر رزقه".

واجتمعت الفصائل وفق البيان الختامي على "التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

كما أكدت على "الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم".

وشددت الفصائل أيضا على حماية وكالة الغوث الدولية (أونروا) ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي (ينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة).

ووجهت الفصائل الفلسطينية التحية لجنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لـ"محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية" التي يرتكبها في قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

01/03/2024 15:50:22