البرلمان العربي: لغة الضاد أثرت المخزون الثقافي للحضارة الإنسانية عقودًا طويلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من آذار (بترا)- أكد البرلمان العربي أن اللغة العربية سوف تظل ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على الهوية العربية.
وأضاف رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن السومي، أن اللغة العربية هي المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية لعقود طويلة، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة في ظل التراجع الذي تشهده حاليًا.
جاء ذلك في بيان أصدره "العسومي" بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية الذي يصادف الأول من آذار من كل عام.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة السعي الحثيث وبالتعاون مع منظمات العمل العربي المشترك لتمكين اللغة العربية على الأصعدة والسبل كافة، في مواجهة اللغات الأجنبية التي يسيطر تدريسها الآن على المراحل التعليمية المختلفة؛ مما أدى لتأثر الأجيال الحالية بهذه اللغات والابتعاد عن لغتهم الأم "لغة الضاد".
ودعا البرلمان العربي إلى الاهتمام بالمبادرات التي تطلقها العديد من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها وتشجيع فئات الشباب على استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
01/03/2024 15:41:31
MENAFN01032024000117011021ID1107923760
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