البرلمان العربي: لغة الضاد أثرت المخزون الثقافي للحضارة الإنسانية عقودًا طويلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من آذار (بترا)- أكد البرلمان العربي أن اللغة العربية سوف تظل ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على الهوية العربية.

وأضاف رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن السومي، أن اللغة العربية هي المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية لعقود طويلة، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة في ظل التراجع الذي تشهده حاليًا.

جاء ذلك في بيان أصدره "العسومي" بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية الذي يصادف الأول من آذار من كل عام.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة السعي الحثيث وبالتعاون مع منظمات العمل العربي المشترك لتمكين اللغة العربية على الأصعدة والسبل كافة، في مواجهة اللغات الأجنبية التي يسيطر تدريسها الآن على المراحل التعليمية المختلفة؛ مما أدى لتأثر الأجيال الحالية بهذه اللغات والابتعاد عن لغتهم الأم "لغة الضاد".

ودعا البرلمان العربي إلى الاهتمام بالمبادرات التي تطلقها العديد من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها وتشجيع فئات الشباب على استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي.

--(بترا)

ن ا/م د/أس

01/03/2024 15:41:31