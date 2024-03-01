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الاحتلال يجبر مواطنا مقدسيا على هدم بنايته السكنية في العيسوية

3/1/2024 2:32:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من آذار (بترا)- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الطبيب المقدسي نضال عليان على هدم بنايته السكنية، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص من قبل بلدية الاحتلال.
وقال صاحب البناية في بيان له إنه لجأ لهدم بنايته السكنية ذاتيا، بعد سلسلة من مداهمات طواقم بلدية الاحتلال للبناية وفرض غرامات ومخالفات فاقت مليون شيكل (300 ألف دولار). كما هددت البلدية الاحتلالية بهدم البناية مع دفع عليان تكاليف الهدم التي قد تصل نحو 450 ألف شيكل (110 آلاف دولار). والبناية السكنية مكونة من طابقين، تقع في حارة عليان وسط بلدة العيسوية، يضم كل طابق شقتين، ويقطن فيها المواطن نضال عليان وعائلته.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
01/03/2024 15:20:03

MENAFN01032024000117011021ID1107923759

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