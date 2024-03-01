الصفدي: ذكرى تعريب قيادة الجيش تبعث في النفوس الفخر والمجد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن ذكرى قرار تعريب قيادة الجيش شكلت تحولاً هاماً في المسار السياسي والعسكري الوطني، لنمضي في مسيرة البناء الوطني، متسلحين بالعزم والإرادة، فهي ذكرى تحمل في النفوس المجد والاعتزاز.

وأضاف الصفدي: بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش فإننا نرفع لمولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمين، ولنشامى الجيش وأجهزتنا الأمنية أسمى معاني التهنئة والتبريك، مؤكدين أن القرار التاريخي الشجاع، الذي اتخذه المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، يبعث أسمى معاني الفخر في وجدان الأردنيين أجمع.

وقال رئيس مجلس النواب، في هذه الذكرى العظيمة: "ما زال نشامى الجيش بتوجيهات من مولاي المفدى ينفذون عمليات إنزال جوية إغاثية لأهلنا في غزة، في رسالة تحمل أنبل صور العون للأشقاء، والثبات على قيم ومبادئ ورسالة الجيش العربي".

وختم الصفدي بالقول: "نسأل المولى أن يحفظ جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين، وأسود قواتنا المسلحة وفرسان الحق في جهاز المخابرات العامة ونشامى الأمن العام عاملين ومتقاعدين".

--(بترا)

م خ/م د/أس

01/03/2024 15:18:35