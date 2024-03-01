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الملك يبارك جهود نشامى القوات المسلحة في ذكرى تعريب قيادة الجيش

3/1/2024 2:32:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- بارك جلالة الملك عبدالله الثاني جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في ذكرى تعريب قيادة الجيش التي تصادف اليوم الجمعة، الأول من آذار .
وقال جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة (إكس): "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".
--(بترا)
م د/أس
01/03/2024 15:18:09

MENAFN01032024000117011021ID1107923757

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