الملك يبارك جهود نشامى القوات المسلحة في ذكرى تعريب قيادة الجيش
التاريخ
3/1/2024 2:32:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- بارك جلالة الملك عبدالله الثاني جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في ذكرى تعريب قيادة الجيش التي تصادف اليوم الجمعة، الأول من آذار .
وقال جلالته في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة (إكس): "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".
--(بترا)
م د/أس
01/03/2024 15:18:09
MENAFN01032024000117011021ID1107923757
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