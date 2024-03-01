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بني مصطفى تشارك أعمال الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية

3/1/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وجددت بني مصطفى في كلمة لها، التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت، ضرورة العمل على إيصال مزيدٍ من المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في غزة، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية أو العمل لتحقيقها دون أمن وسلام.
ولفتت بني مصطفى، إلى حرص الأردن على تقديم الدعم لمواصلة التعاون العربي الأخوي المشترك للنهوض بقضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها التنموية على الأصعدة كافة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن الأردن يعد من أوائل الدول التي تفي بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان والنساء والفتيات آخذين بعين الاعتبار النساء والفئات في أوضاع الهشاشة والمرأة ذات الإعاقة واللاجئة وفاقدات السند الأسري واليتيمات، وتضمين ذلك في سياسات واستراتيجيات الحماية الاجتماعية، وضمن الأجندة الوطنية الخاصة بالمرأة.
وأضافت بني مصطفى، أن برامج الحماية الاجتماعية تُعد أداة فعالة للتخفيف من التحديات التي تواجه المرأة، وتساعد أنظمة الحماية الاجتماعية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا وتسهم بالتنمية المستدامة.
واستعرضت الاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة الأردنية لتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
01/03/2024 15:03:31

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