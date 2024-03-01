بني مصطفى تشارك أعمال الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال الدورة الـ43 للجنة المرأة العربية، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وجددت بني مصطفى في كلمة لها، التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت، ضرورة العمل على إيصال مزيدٍ من المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأهل في غزة، مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن التنمية أو العمل لتحقيقها دون أمن وسلام.
ولفتت بني مصطفى، إلى حرص الأردن على تقديم الدعم لمواصلة التعاون العربي الأخوي المشترك للنهوض بقضايا تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها التنموية على الأصعدة كافة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن الأردن يعد من أوائل الدول التي تفي بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان والنساء والفتيات آخذين بعين الاعتبار النساء والفئات في أوضاع الهشاشة والمرأة ذات الإعاقة واللاجئة وفاقدات السند الأسري واليتيمات، وتضمين ذلك في سياسات واستراتيجيات الحماية الاجتماعية، وضمن الأجندة الوطنية الخاصة بالمرأة.
وأضافت بني مصطفى، أن برامج الحماية الاجتماعية تُعد أداة فعالة للتخفيف من التحديات التي تواجه المرأة، وتساعد أنظمة الحماية الاجتماعية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا وتسهم بالتنمية المستدامة.
واستعرضت الاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة الأردنية لتمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
01/03/2024 15:03:31
MENAFN01032024000117011021ID1107923756
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