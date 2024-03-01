20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من آذار (بترا)- أدى نحو عشرين ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن "20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين" إلى المسجد المبارك.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت منذ الصباح الباكر عند مداخل البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وكثفت من وجودها في محيط أبواب الساهرة والأسباط والمغاربة.

--(بترا)

م . ف/م د/أس

01/03/2024 14:57:08