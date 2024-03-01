20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من آذار (بترا)- أدى نحو عشرين ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها أن "20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم القيود الكبيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين" إلى المسجد المبارك.
وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي رأس العمود، بسبب منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت منذ الصباح الباكر عند مداخل البلدة القديمة من القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وكثفت من وجودها في محيط أبواب الساهرة والأسباط والمغاربة.
--(بترا)
م . ف/م د/أس
01/03/2024 14:57:08
MENAFN01032024000117011021ID1107923755
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