16 مجزرة إسرائيلية بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 إصابة، خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ147 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدًا و71377 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
أش/م د/أس
01/03/2024 13:55:05
MENAFN01032024000117011021ID1107923753
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