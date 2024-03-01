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16 مجزرة إسرائيلية بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

3/1/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 إصابة، خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ147 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30228 شهيدًا و71377 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
أش/م د/أس
01/03/2024 13:55:05

MENAFN01032024000117011021ID1107923753

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