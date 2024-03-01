Friday, 01 March 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الإسترليني مقابل الدولار

3/1/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما نشرته التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 02ر0 بالمئة عند 2622ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 01ر1 بالمئة مقابل اليورو عند 1685ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
01/03/2024 13:48:45

MENAFN01032024000117011021ID1107923752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث