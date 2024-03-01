تراجع الإسترليني مقابل الدولار

تراجع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/1/2024 2:32:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما نشرته التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 02ر0 بالمئة عند 2622ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 01ر1 بالمئة مقابل اليورو عند 1685ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م ق/أس
01/03/2024 13:48:45
MENAFN01032024000117011021ID1107923752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.