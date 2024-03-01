تراجع الإسترليني مقابل الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق ما نشرته التقارير المالية البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 02ر0 بالمئة عند 2622ر1 دولار، في حين ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 01ر1 بالمئة مقابل اليورو عند 1685ر1 يورو.

--(بترا)

ر ش/م ق/أس

01/03/2024 13:48:45