حفل توقيع كتاب بعنوان هل كان حبا للكاتب أبو هنية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد الأول من آذار (بترا)- أقام منتدى الجياد للثقافة والتنمية في قاعة المؤتمرات التابعة لبلدية إربد الكبرى مساء أمس، حفلا لتوقيع كتاب بعنوان "هل كان حبا"، للكاتب الأردني حسن أبو هنية، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.

خلال الحفل تحدث الدكتور سلطان الخضور عن تعريف الحب وذكر أنواعه، كما عرج على ذكره في الآداب الإنسانية والثقافة العربية. وألمح إلى إشارة الكاتب لبعض هذه المعاني والأفكار التي أوردها في كتابه وذكره لأنواع الحب.

وذكر الخضور أن الكاتب نجح بتشريح بعض حالات الحب وإيراده للجوانب الإيجابية له، وقد خالف الكاتب في جزئية تشبيه الكاتب لبعض أنواع الحب بالسراب الذي يتلاشى كلما اقتربنا منه.

الكاتبة والروائية أريج صافي الخصاونة، أسهبت في نقد المواضيع التي تناولها الكاتب في كتابه، وأشارت إلى سلاسة اللغة والشرح وروعتها في وصف المشاعر والأحاسيس بفصاحة وفكر، كان سببا بإنتاج هذا الكتاب الجميل.

الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار ذكر في قراءته للكتاب، ما قاله بعض الأدباء والشعراء عن الحب قديما وحديثا، مشيرا إلى الإهداء في بداية الكتاب، وذكر بأنه كتاب أدبي يحاول الوصول إلى مشاعر العاشق ودرجات العشق، مستشهدا بما قاله ابن الفارض في ذلك.

كما أشار إلى دوافع الحب الخمسة التي أوردها الكاتب في كتابه التي تشرح الحب وتؤسس له، وقواعد الحب الـ12 التي تعين القارئ على فهمه، وبعض التساؤلات التي طرحها الكتاب ضمن إشكالية المشاعر وإشكالية الإجابة عنها، تاركا للقارئ أن يقبل على الكتاب ليعرفها بنفسه.

مقدمة الحفل الدكتورة حنين عبيدات، ذكرت بعض نصوص الكتاب والاقتباسات التي تقرب الصورة للحضور عن فحوى الكتاب وفتحت باب الحوار، فكان التفاعل من الحضور مع الكتاب والكاتب حول بعض مواضيع الكتاب في جو رائع من الأخذ والرد الثقافي الجميل.

بدوره قدم الكاتب هنيه شكره لمنتدى الجياد القائم على هذا الحفل بإدارة الأديب سامر المعاني ولراعي الحفل المهندس عامر النصراوي والكتاب المشاركين وللحضور النوعي من كل الفئات المجتمعية والثقافية، لافتا إلى بعض الأسس التي قام عليها كتابه، الذي تنوع بين الأسلوب البحثي البعيد عن التعقيد، والنصوص الوجدانية التي تتخذ من البلاغة وانتقاء اللفظة الرشيقة الجميلة مادة لها.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الدروع على جميع المشاركين، وبعدها جرى توقيع نسخ من الكتاب.

--(بترا)

ع ع/م د/أس

01/03/2024 13:46:15