غالاوي يعود للبرلمان البريطاني بعد فوزه بانتخابات هيمنت عليها حرب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من آذار (بترا)- عاد السياسي البريطاني المخضرم جورج غالاوي إلى البرلمان البريطاني بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الفرعية في روتشديل التي أجريت، أمسِ الخميس ونشرت نتائجها، اليوم الجمعة.

وحقق غالاوي فوزا ساحقًا في روتشديل على منافسيه من حزبي العمال والمحافظين، بنحو حوالي 40 بالمئة، من الأصوات في انتخابات هيمنت عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخاطب غالاني، زعيم حزب العمال كير ستارك. في خطاب بعد فوزه بالقول: "كير ستارمر، هذا من أجل غزة".

--(بترا)

رش/م د/أس

01/03/2024 13:31:51