غالاوي يعود للبرلمان البريطاني بعد فوزه بانتخابات هيمنت عليها حرب غزة
التاريخ
3/1/2024 2:32:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من آذار (بترا)- عاد السياسي البريطاني المخضرم جورج غالاوي إلى البرلمان البريطاني بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الفرعية في روتشديل التي أجريت، أمسِ الخميس ونشرت نتائجها، اليوم الجمعة.
وحقق غالاوي فوزا ساحقًا في روتشديل على منافسيه من حزبي العمال والمحافظين، بنحو حوالي 40 بالمئة، من الأصوات في انتخابات هيمنت عليها الحرب الإسرائيلية على غزة.
وخاطب غالاني، زعيم حزب العمال كير ستارك. في خطاب بعد فوزه بالقول: "كير ستارمر، هذا من أجل غزة".
--(بترا)
رش/م د/أس
01/03/2024 13:31:51
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