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مؤشر نيكي الياباني يسجل مستويات قياسية عند الإغلاق

3/1/2024 2:32:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان ألأول من آذار (بترا)- سجل مؤشر نيكي الياباني مستويات قياسية خلال جلسة اليوم الجمعة، وأغلق على ارتفاع بنحو 2 بالمئة، بدعم من المكاسب الواسعة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جلسة الخميس.
وأنهى المؤشر الجلسة عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع إلى 39910 نقاط، متجاوزا ذروة قياسية عند 39426 بلغها خلال جلسة في وقت سابق من الأسبوع.
أما على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.3 بالمئة عند 2709 نقاط.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 13:03:17

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