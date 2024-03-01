مؤشر نيكي الياباني يسجل مستويات قياسية عند الإغلاق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان ألأول من آذار (بترا)- سجل مؤشر نيكي الياباني مستويات قياسية خلال جلسة اليوم الجمعة، وأغلق على ارتفاع بنحو 2 بالمئة، بدعم من المكاسب الواسعة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جلسة الخميس.
وأنهى المؤشر الجلسة عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع إلى 39910 نقاط، متجاوزا ذروة قياسية عند 39426 بلغها خلال جلسة في وقت سابق من الأسبوع.
أما على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.3 بالمئة عند 2709 نقاط.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/03/2024 13:03:17
MENAFN01032024000117011021ID1107923749
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