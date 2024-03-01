الصين تدين مجزرة غزة وتدعو إلى وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من آذار (بترا)- أدانت الصين اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدة، نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى".
وأضافت ماو نينغ، أن "الصين تحض الأطراف المعنية، وخصوصا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورا وحماية المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة".
وجدد تشن شيوى، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، الخميس، دعوة الصين للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وقال تشن في معرض شرحه لموقف الصين من الوضع بين فلسطين وإسرائيل في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوقف الفوري لإطلاق النار يمثل مطلبا ملحا للمجتمع الدولي، وضرورة أساسية لتحقيق السلام في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية لا مثيل لها، وفقا لوكالة شينخوا.
وأضاف تشن، أن الصين تدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالحصول على الموارد التي تحتاجها للقيام بمهام الإنقاذ في غزة وتطبيق الإجراءات والتوجيهات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشكل صحيح.
وأكد تشن، أن الصين تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وترفض بشدة الترحيل القسري للفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/03/2024 12:39:21
MENAFN01032024000117011021ID1107923746
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