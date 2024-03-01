الصين تدين مجزرة غزة وتدعو إلى وقف إطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- أدانت الصين اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدة، نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى".

وأضافت ماو نينغ، أن "الصين تحض الأطراف المعنية، وخصوصا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورا وحماية المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

وجدد تشن شيوى، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، الخميس، دعوة الصين للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال تشن في معرض شرحه لموقف الصين من الوضع بين فلسطين وإسرائيل في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوقف الفوري لإطلاق النار يمثل مطلبا ملحا للمجتمع الدولي، وضرورة أساسية لتحقيق السلام في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية لا مثيل لها، وفقا لوكالة شينخوا.

وأضاف تشن، أن الصين تدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالحصول على الموارد التي تحتاجها للقيام بمهام الإنقاذ في غزة وتطبيق الإجراءات والتوجيهات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشكل صحيح.

وأكد تشن، أن الصين تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وترفض بشدة الترحيل القسري للفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

01/03/2024 12:39:21