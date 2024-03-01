عمان مدينة الحداثة والتاريخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من آذار (بترا)- ايمان المومني- تحتفل عمان بيومها الذي يصادف في الثاني من آذار، وهي ترنو إلى مستقبل تكون فيه مدينة صديقة للإنسان والبيئة.

وفي يومها، ما تزال عمان مدينة التاريخ والحاضر، على العهد تحافظ على رسالتها الإنسانية والوطنية والدينية القائمة على التسامح وقبول الآخر، والوئام بين الجميع، وما تزال ترفض الإقصاء والتطرف، وتحافظ على وجهها الأردني النبيل والعربي الأصيل.

متخصصون: رأوا عمان في يومها مدينة ملآى بالتاريخ وأيامها مليئة بالإنسانية، وحاضرا أكبر وما زالت تكبر لأنها تحتضن كل قادم إليها سواء مجبرا أو طائعا.

من جهته يشير المؤرخ والباحث والأكاديمي، الدكتور محمد وهيب إلى أن عمان من أقدم مدن العالم وأخذت مكانتها تتقدم منذ فجر التاريخ، فلقد وهبها الله الكثير من المصادر الطبيعية والحضارية مما جعل منها أقدم المناطق التي استهدفها الانسان الأول منذ استقراره، وليس غريبا أن نجد مدينة عمان/عين غزال من أقدم مدن العالم والتي ترجع في تاريخها إلى سبعة آلاف عام قبل الميلاد يومها استطاع ساكن هذه المدينة التاريخية أن يبني أسوارا دفاعية فاطلق عليها علماء الآثار الغربيون سور عمان العظيم، وأيضا أقاموا عمارة هندسية كانت الأولى على مستوى العالم من بيوت أشكال هندسية متعدده، ثم أنشأوا أول شارع عرفه العالم كان يصل أجزاء المدينة العليا مع السفلى، ثم التفت سكان عمان التاريخية إلى الجانب الروحي وأقاموا معبدا لهم ليحققوا التوازن بين الجوانب المادية والروحية ضمن نظام الحياه الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، وليس من المبالغة القول، أن وادي عمان كان منطلق الحضارة والرقي البشري، وقبل ذلك جاء اكتشاف مستحاثات متحجره لأنواع عديدة من الحيوانات الضخمة المائية والبرية في وادي عمان ليؤكد العلماء أنها ترجع لزواحف ضخمه، وخاصة اكتشاف عظام أضخم الطيور العملاقة في العالم ويرجع تاريخها إلى سبعين مليون عام مضت من العصر الكريستاسي، وما زال هذا الطائر العملاق يحمل اسم عمان (طائر فيلادلفيا) في المصادر والمراجع العلمية في جامعات العالم أجمع بلا منازع، ولا زالت عمان تتربع على عرش أضخم طيور العالم بلا منازع، أيضا حتى يومنا الحاضر وحتى تاريخ هذه اللحظة 1-3-2024.

وقال وهيب: لقد وهب الله عمان ميزات خاصة لا تتواجد في أي مكان آخر في العالم، وعليه فإن عمان مدينة المدن، وقارنها بعض الخبراء بانها تشابه طبيعة اثينا في اليونان التي تعتبر مهد الحضارة الغربية العالمية.

وتابع: واستمرت عمان بتميزها وتفردها على المستوى العالمي عندما اختيرت لإقامة الأبراج العمونية الضخمة ذات الأشكال الدائرية والمربعة والمستطيلة ولا يوجد ما يشبهها في العالم القديم، واستخدموا في بنائها الحجارة الضخمة، حيث كانت شامخة فوق جبال عمان مطلة على الأودية وتحمي السهول الزراعية وحدود المدينة ربة عمون، ولا زال العشرات منها قائمة تحكي قصة المدينة.

وأضاف وهيب: أنه مع دخول الفترة الهلنستية أقيمت مباني هندسية رائعة الدقة، حيث أبهر قصر عراق الأمير وكهوفه الباحثون الغربيون والعرب ذلك أنه متميز ولا يشبهه أي من القصور على سطح الكرة الأرضية وأقيم حوله حوض مائي ضخم مزين بالمنحوتات الحيوانية والطيور والأشكال الهندسية والنباتية، وتخطو عمان بتميزها العجيب والنادر عندما وجدت مرسومة بالفسيفساء على خرائط العالم القديم، خاصة خارطة بوتنجر الرومانية العالمية والتي ترجع للقرن الرابع الميلادي وسميت باسمها التقليدي/ فيلادلفيا فهي متواجدة ضمن قائمة أشهر مدن العالم القديم، ثم نجد صورة مدينة عمان العامرة مرسومة بالفسيفساء في القرن الثامن الميلادي في أم الرصاص على أرضية كنيسة القديس أستفانوس مزينة ومزخرفة بشكل مبهر للناظر، وقبل ذلك ظهرت أجزاء منها على أرضية كنيسة الخارطة في مادبا وترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي، وليس هذا فحسب بل كانت عمان مرتبطة بطرق التجارة العالميةعلى البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط وخاصة طريق تراجان، وطريق الحرير الدولي، وطريق البخور الدولي، وخلال العصور الإسلامية كانت عمان مركز الحكم والإدارة وعلى قمة جبل القلعة تربع قصر عمان الأموي، وفي واديها محطة الايلاف القرشي ومحطة الحجاج إلى الديار المقدسة.

وقال وهيب: ومع قدوم الأمير عبدالله الأول إلى عمان عام 1921 بدأت نقطة التحول لتنطلق من المدينة بشائر الفرح والسرور بعهد جديد هاشمي عربي إسلامي وئامي لتكبر عمان وتمضي نحو المجد بخطوات ثابته، وبدأ التخطيط الهندسي للطرق والأحياء والجسور والأدراج والمباني العامة والخاصة، وبدأ صحن عمان يكبر ويتوسع ويشارك في النهضة كل الأردنيون من شتى الأصول والمنابت ملتفين حول قيادتهم وعلى قلب رجل واحد، وبعد مرور مئة عام من العمل والجهد والعطاء من عمر الدولة الأردنية يكتمل منهج النجاح وصورة الانجاز البهية، فلقد أصبحت مدينة عمان تضاهي المدن العالمية، وهي مستحقة بجداره لهذه النهضة التي بدأها الملك عبدالله الأول- رحمه الله عندما اتخذ من المركأ / ماركا اليوم مركز البداية وتجمع أبناء القبائل والعشائر الأردنيه حوله فرحين بما هو قادم من الإعمار والإزدهار والنماء والتطور.

وأضاف: وانطلقت عمان من موقع أكبر حضارات المشرق في العصور الحجرية في عين غزال إلى مدينة كبرى عصرية وحديثه، كما أن خطوات تحويلها إلى مدينة ذكية تسير بخطوات متسارعة، والناظر إلى عمان وحركة الحياة اليومية بين عمائرها الشاهقة وأبراجها الشامخة، وتدافع الناس نحوها من شتى المحافظات والمدن والقرى والأرياف صباح كل يوم أحد ذلك أنها أضحت مركزا عالميا يستقطب الداخل والخارج، ثم تشاهد يوم الخميس عودة السكان إلى المدن والأرياف خارج العاصمة في منظر يوحي بأن عمان قلب نابض يجمع الناس من شتى أصولهم ومنابتهم وقراهم لينصهروا في مدينة الهاشميين التي رفعت شعار المحبة والوئام والانجاز والتميز والصداره بلا منازع، فهم جميعا ينصهرون في قالب العطاء والانجاز في حركة رتيبة منظمة جميلة.

وبين وهيب: واليوم تفتخر المدينة بإرثها الطبيعي والحضاري وعشرات من المسارات السياحية وتستقطب آلاف الزوار من كل دول العالم بفنادقها الجميلة واساطيلها للنقل البري ووفرة خدماتها السياحية، فهنا مسار وادي عمان، وهناك مسار الساعات الشمسية، ومسار محطات البريد الزاجل، ومسار السياحة الثقافية من مسارح ومدرجات ومهرجانات ومؤتمرات وورش عمل وندوات، ومسار أصحاب الكهف والرقيم الذي ينطلق من وسط المدينة إلى أطرافها فهي قصة عمانيه يرويها الأجداد للأحفاد ضمن تراث عمان الشفوي، وتستمر عمان بهية متميزة تسير بخطوات ثابتة نحو آفاق المستقبل وتكبر ويزداد توسعها يوما بعد يوم ولهذا يصدق المثل الشعبي المشهور عن عمان (علمك بعمان قرية).

من جهتها قالت: الكاتبة والصحفية والمتخصصة في الإعلام الجديد عبير هشام أبو طوق: تحتفل المدن العريقة حول العالم بيوم خاص لها للتركيز على تاريخها وتطورها في كل المجالات، وعمان من هذه المدن التي تحتفل سنويا في الثاني من آذار بمناسبة "يوم المدينة" وهذا اليوم بحسب التاريخ هو الذي دخل به الملك عبد الله الأول لمدينة عمان، بالتالي فهو يستحق تخليده ضمن المناسبات الأردنية الهامة.

وأضافت: تستحق عمان التي شهدت تطورا واضحا هذا الاحتفاء، فهي العاصمة والحاضنة للأردنيين سواء المقيمين فيها أو من يزورنها يوميا لغايات متعددة كالعمل، الدراسة، العلاج، الترفيه وغيرها من النشاطات فالعاصمة عمان كالأم التي تحتضن الجميع.

وأشارت أبو طوق: عمان هذه المدينة العريقة التي تزخر بالتاريخ والسجل الإنساني الحافل، احتضنت العديد من العرب واتخذوها وطنا لهم، فهم يحتفلون بالمدينة ويومها كما الأردنيين.

وتابعت: لا زالت عمان تحافظ على قدرتها المستمرة على المزاوجة بين الماضي والحاضر، التاريخ والمستقبل ضمن توليفة تحتضن خلالها ملايين من سكانها وزائريها ومحبيها وكل هذا العدد والتنوع والاختلاف لم يزيد عمان الا ألفة ومحبة وأصالة وليس أدل على حب الأردنيين والعرب لعمان ما ذكره الكاتب ابراهيم جابر ابراهيم في إحدى مقالاته "قالت لي كاتبة عربية مرة: أحسدك؛ فأنا لي عم واحد، وأنت لك عمان!"

يشار إلى أن أمانة عمان الكبرى وشركة البريد الأردني، أطلقت بمناسبة يوم مدينة عمان طوابع بريدية تذكارية لعمان، كان مجلس الوزراء قرر إصداره وإضافته لبرنامج إصدارات الطوابع البريدية لعام 2024.

وعبر بيان لأمانة عمان، قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة "إن عمان درة التاج الهاشمي لها مكانتها وهويتها التاريخية والمعاصرة، وأن الطوابع التذكارية لعمان تحاكي تاريخها وارثها العريق واستحضار الانجازات ومستقبل المدينة التنموي".

وأضاف، أن هذا الاصدار الخاص يأتي بالتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني - حفظه الله - سلطاته الدستورية، مؤكدا على التوجيهات الملكية السامية بأن الانجاز الحقيقي يكون دوما بتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن على أكمل وجه.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة البريد الأردني سامي الداود "اليوم ونحن نطرح إصدارا خاصا من الطوابع التذكارية بعنوان يوم مدينة عمان نؤكد أن هذا الاصدار يأتي اعتزاز بعاصمتنا الحبيبة التي اختارها كعاصمة للأردن الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول، ورفع بنيانها جلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال - رحمه الله، وأعز مجدها الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين - حفظه الله.

ويتكون الإصدار الخاص من 6 طوابع وبطاقة بريدية تحمل أبرز المواقع في مدينة عمان حديثا وقديما، ويأتي طرحه بعد أن قرر مجلس الوزراء في العام 2021، وضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية اعتماد الثاني من آذار من كل عام يوما لمدينة عمان وهو ما يعتبر حدثا رسميا ترسيخا لقيم الانتماء للمكان والزمان.

--(بترا)

ا م/م ق/أس

01/03/2024 12:27:01