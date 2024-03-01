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الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى وسط عدم توقع تغيير سياسي

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فتحت نحو 59 ألف مركز اقتراع أبوابها صباح الجمعة في إيران أمام المشاركين في انتخابات مجلس الشورى التي يبقى الرهان الرئيسي فيها نسبة المشاركة في ظل توجه المحافظين إلى الاحتفاظ بمقاليد الحكم.
ودعي أكثر من 61 مليون إيراني للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
ووفقا للتقاليد، افتتح المرشد الأعلى علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته.
وفي تصريح مقتضب، دعا خامنئي الإيرانيين إلى «التصويت فور الإمكان»، بعدما دعا إلى مشاركة كثيفة في التصويت، محذرا من أنه «إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع».
وأشار أحدث استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي، إلى أن 41% ممن شملهم الاستطلاع سيشاركون في عملية التصويت «بلا شك».
وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية.
وتكتسب مسألة المشاركة في الانتخابات في إيران أهمية كبرى، إذ تقدمها السلطات على أنها دليل شرعيتها على الساحة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية.

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