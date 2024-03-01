Friday, 01 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليساري جورج غالواي يفوز في انتخابات فرعية ببريطانيا هذا من أجل غزة

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب السياسي المثير للجدل من اليسار الراديكالي جورج غالواي في برلمان المملكة المتحدة الجمعة، مستغلا الغضب حيال الحرب بين إسرائيل وحماس في خطاباته خلال انتخابات فرعية تخللتها فوضى واتهامات بمعاداة السامية.
تولى غالواي (69 عاما) مقعدا في البرلمان أول مرة عام 1987 وسيعود إلى مجلس العموم لأول مرة منذ عام 2015 بعدما فاز بمقعد روتشديل في شمال إنجلترا بنحو 6000 صوت.
وخلال الاقتراع سحب حزب العمال المعارض مرشحه أزهر علي بعدما تحدث عن نظرية مؤامرة مفادها أن إسرائيل سمحت لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على أراضيها.
ركز غالواي على حرب غزة خلال حملته في روتشديل حيث يشكل المسلمون 30% من السكان.
وقال غالواي زعيم حزب عمال بريطانيا العظمى في خطاب الفوز «كير ستارمر، هذا من أجل غزة»، في إشارة إلى زعيم حزب العمال.
وأضاف «دفعتم وستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي لعبتموه في السماح بوقوع وتشجيع والتغطية على الكارثة التي تشهدها فلسطين المحتلة حاليا في قطاع غزة».
اشتهر غالواي على الصعيد الدولي في 2005 عندما دعي للإدلاء بشهادته بشأن حرب العراق أمام مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال ناطق باسم العماليين «نأسف بشدة لعدم تمكن حزب العمال من طرح مرشح في هذه الانتخابات الفرعية ونعتذر إلى شعب روتشديل. لم يفز جورج غالواي إلا لأن حزب العمال لم يشارك».
وأضاف «تستحق روتشديل فرصة للتصويت على نائب للتقريب بين المجتمعات وتحقيق إنجازات من أجل الفئة العاملة. جورج غالواي ليس مهتما سوى بزرع الخوف والانقسامات. كنائب، سيشكل قوة تضر بمجتمعاتنا وبالحياة العامة».

MENAFN01032024000130011022ID1107923693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث