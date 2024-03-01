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تنديد دولي واسع بـ مجزرة المساعدات في غزة ومطالب بتحقيق مستقل ووقف فوري لإطلاق النار

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثار مقتل أكثر من 112 فلسطينيا في غزة خلال عملية توزيع مساعدات شهدت إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي موجة تنديد واسعة من دول غربية وعربية كررت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب بعضها بتحقيق.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مدنيين عزل» ما تسبب في«مقتل المئات إزاء قصف قوات الاحتلال طوابير من المدنيين كانوا ينتظرون حصولهم على مساعدات».
ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة «بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم». وطالبت وزارة الخارجية «بتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين».
كما تحدثت قطر عن «مجزرة شنيعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل». وأكدت وزارة الخارجية القطرية «أن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب جرائم بحربه الغاشمة على قطاع غزة يؤكد ضرورة التحرك الدولي لوضع حد فوري لهذا العدوان غير المسبوق في التاريخ الحديث».
ودانت وزارة الخارجية الأردنية «بشدة» استهداف القوات الإسرائيلية «الوحشي» لمدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة.
ونقل بيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة تأكيده «إدانة المملكة ورفضها المطلق استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي».
وأشار إلى أن هذه الحادثة تحصل «في ظل غياب موقف دولي يضع حدا لهذه الحرب وللمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار لإيقاف جرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».
وطالبت وزارة الخارجية السورية حلفاء إسرائيل بـ«وقف هذه المجزرة فورا وإلا سيكونون جزءا أساسيا من الكارثة الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكل من يدعمها بالسلاح ويؤمن لها التغطية السياسية والدعم الاقتصادي الذي يدفعها إلى ارتكاب مزيد من الجرائم وسفك دماء أطفال فلسطين».
بدورها، دانت وزارة الخارجية العراقية في بيان «المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين كانوا ينتظرون وصول شحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين».
وجددت مطالبتها «المجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية خطرة»، مشيرة إلى أن «اعتماد سلطات الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية وإصرارها على مواصلة عمليات القتل والتهجير يشكل مؤشرا إلى تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتطلب وقفة جدية لحماية الشعب الفلسطيني».
من ناحيتها، أكدت الرئاسة الليبية أن «ما حدث في قطاع غزة يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية ومطالبهم اليومية بحماية المدنيين، واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني».
ودعت «المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها».
كما أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن «استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بعد حرب التجويع (...)، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص».
وأوضح أبو الغيط أن «الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي حيث استهدف فلسطينيون كانوا يسعون للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع».
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «صدمته» بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، منددا بالواقعة «المروعة».
وقال الناطق باسمه ستيفان دوغاريك «لا نعرف تحديدا ما حدث، لكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية أو سحقتهم الحشود أو دهستهم الشاحنات فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تطالب بـ«أجوبة» من إسرائيل بشأن الحادثة. وقال «نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية (...) واستنتجنا أن تحقيقا جاريا» في ما حدث، مضيفا «سنتابع التحقيق عن كثب وسنمارس ضغوطا للحصول على أجوبة».
وندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ«المجزرة الجديدة»، واصفا ما حصل بأنه «غير مقبول».
وقال إن «حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطرا» للقانون الإنساني الدولي، داعيا إلى «إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عراقيل».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين الجمعة عبر منصة «إكس»، «يجب بذل كل الجهود من أجل التحقيق فيما حصل بشفافية كاملة. المساعدة الإنسانية طوق نجاة للذين يحتاجون إليها، ويجب ضمان وصولها اليهم».
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في منشور عبر منصة «اكس»، أن «مقتل المدنيين المأساوي في غزة يدفع للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين».
ورأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن «ما حدث في غزة غير مقبول، ومقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية»، مؤكدا أن هذه الحادثة «تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن «سخط عميق إزاء هذه الأحداث» ضد المدنيين «الذين استهدفهم جنود إسرائيليون»، مطالبا بـ«الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي».
كما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، أن «الجيش الإسرائيلي عليه ضمان عملية توزيع المساعدات الإنسانية بعد انهيار النظام العام في أجزاء واسعة من قطاع غزة».
ودعت الوزيرة الجمعة إسرائيل، إلى «إجراء تحقيق كامل في الطريقة التي حصل فيها الذعر وإطلاق النار»، مجددة الدعوة عبر منصة «إكس» إلى «هدنة».
بدورها، نددت السلطات التركية بما وصفته «جريمة جديدة ضد الإنسانية»، معتبرة أن هذه المأساة «مؤشر إلى أن إسرائيل تسعى عن قصد إلى تدمير الشعب الفلسطيني بكامله».

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