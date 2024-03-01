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فصائل فلسطينية بعد اجتماع موسكو ضرورة إجبار اسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا «فتح» و«حماس»، أنها ستواصل العمل لتحقيق «وحدة وطنية شاملة» في إطار منظمة التحرير وأولوية مواجهة «العدوان الإسرائيلي» في غزة، وذلك في بيان أصدرته الجمعة بعد اجتماع في موسكو.

وجمعت روسيا ممثلين لفصائل فلسطينية أبرزها «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» لإجراء مباحثات في خضم الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت الفصائل، في بيان الجمعة، «على الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماع» في موسكو، مؤكدة الاتفاق على عقد «جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

وشددت الفصائل على أولوية «المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها»، وفي مقدمتها «التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية»، و«مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين»، و«العمل على فك الحصار الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط».

كما شددت الفصائل، على ضرورة «إجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة»، ورفض محاولات «فصل» القطاع عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

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