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مزارعون يقطعون طريق قوس النصر في باريس والشرطة تعتقل العشرات

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتقلت الشرطة 66 شخصا صباح الجمعة في باريس بعدما أغلق مزارعون الطريق المؤدية إلى «قوس النصر» بشكل غير متوقع، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور لفترة وجيزة بحزم القش والجرارات.

وقال أكسل ماسون، وهو مربي ماشية في لوار-اي-شير (وسط)، «جئنا هذا الصباح لوضع إكليل من الزهور على قوس النصر تكريما لجميع المزارعين الذين يقدمون على الانتحار».

وأضاف «الدولة لم تسمعنا بعد»، وذلك في وقت عرقل الغضب الزراعي، الذي شهدته أيضا جميع أنحاء أوروبا، زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمعرض الزراعي السنوي في باريس السبت الماضي.

وتمركزت سيارات الشرطة عند أسفل النصب التذكاري، بينما كانت حركة المرور في الجزء الآخر من الشارع الشهير متوقفة. وبدأت التظاهرة فجرا، ثم انتهت بعد ساعات قليلة، وفق وكالة فرانس برس.

في الوقت نفسه، نفذت تحركات أخرى بالقرب من باريس، حيث أغلقت أربعة جرارات مخرجا من طريق دائري، بينما تمركزت أخرى عند مدخل آخر لهذا الشارع المحيط بالعاصمة، وفقا للشرطة.

وقال المصدر ذاته إن «قافلة من الجرارات توجهت إلى قصر فرساي» على بعد عشرات الكيلومترات من باريس، حيث تنتظرها قوة من الشرطة.

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