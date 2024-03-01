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القسام تعلن مقتل 7 أسرى نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل 7 آخرين من الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم في قطاع غزة، ما يتوقع ان يشكل ضغطا على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة «أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة قصف العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا».

وأضاف أبوعبيدة «بين الأسرى القتلى حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل، وسنعلن لاحقا عن الباقين»، متهما القيادة الإسرائيلية بتعمد قتل الأسرى للتخلص من هذا الملف، وتابع «بعد فحص وتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو بقصف صهيوني».

وأضافت «سبق أن أعلنا انقطاع اتصالنا بمجاهدين يحرسون أسرى من العدو ورجحنا قتل أسرى نتيجة القصف الصهيوني».

واستطرد أبوعبيدة، في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، بالقول إن «الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو الثمن نفسه مقابل كل الأسرى لو لم يقتلهم قصف العدو».

وبثت كتائب عز الدين القسام ڤيديو يظهر صور ثلاثة من الأسرى سبق أن أعلنت أنها ستكشف مصيرهم وهوياتهم.
وقال مصدر قيادي في الكتائب إن أحد الأسرى القتلى هو صديق مقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.

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