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بايدن سننزل مساعدات غزة جوا وبأي وسيلة ممكنة

3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن أميركا ستعمل على إنزال مساعدات غذائية لغزة جوا . وقال بايدن في تصريح ان المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى. واضاف: سنستخدم أي وسيلة ممكنة لإدخال المزيد من
المساعدات
لغزة.

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