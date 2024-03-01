بايدن سننزل مساعدات غزة جوا وبأي وسيلة ممكنة

بايدن سننزل مساعدات غزة جوا وبأي وسيلة ممكنة
التاريخ
3/1/2024 2:29:37 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن أميركا ستعمل على إنزال مساعدات غذائية لغزة جوا . وقال بايدن في تصريح ان المساعدات التي تدخل غزة لا تلبي الحد الأدنى. واضاف: سنستخدم أي وسيلة ممكنة لإدخال المزيد من
المساعدات
لغزة.
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