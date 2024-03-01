رئيسة ((جمعية السدو)) تُعرب عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم بمعرض ((بينالي دوحة التصميم 2024))

MENAFN - Al-Anbaa) أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية الشيخة بيبي دعيج الجابر، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم لجائزة «بينالي دوحة التصميم 2024» بدعوة من رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر رئيسة مؤسسة دوحة التصميم الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاني.

وأضافت الشيخة بيبي، في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها عضوا في لجنة التحكيم لجائزة دوحة للتصميم، أن الهدف الأساسي من جائزة دوحة التصميم هو دعم وتعزيز مواهب وإبداع المصممين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تخصيص جائزة مالية ودعم إرشادي وتسويقي ولوجيستي، إضافة إلى تمكين المصممين من إظهار عملهم لجمهور أوسع.

وأشارت إلى مساهمة «بينالي الدوحة» في تسليط الضوء على غنى ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبيئات التصميمية الفريدة على نطاق عالمي، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاحتضان مثل هذه الفعالية الفنية المميزة.

وكانت الشيخة بيبي دعيج الجابر قد شاركت أولا عضوا في لجنة التحكيم للجائزة ثم قدمت محاضرة حول «حكاية السدو: تشكيل تعبير ثقافي وهوية»، حيث بينت أهمية ما قامت به جمعية السدو من جهود في المحافظة على تراث النسيج في الكويت كأساس وقاعدة علمية معرفية موثقة عالميا انطلقت منها الجهود التعليمية لنقل تلك المهارات اليدوية والتقاليد الفنية للأجيال الشابة والقادمة ليتم استيعاب معانيها الفنية في التعبير المعاصر.

وتابعت أن هذه الحرفة التقليدية أصبحت الآن تراثا فنيا متطورا يسمح بالإبداع والتعبير الثقافي بشكل كبير، كما تطرقت إلى تاريخ انشاء جمعية السدو التعاونية الحرفية عام 1991 كتنظيم ثقافي تعاوني حرفي يهتم بصون وتعزيز فن النسيج التقليدي بالكويت ودعم الحرفيين من الناسجات الأوليات وفناني النسيج، ومن أهم أهداف الجمعية حفظ الحرف اليدوية بشكل عام كتراث فني ثقافي قابل للتطوير والاستلهام منه في التعبير والإبداع المعاصر.

وأشارت في المحاضرة إلى مبادرة السدو للفنون والتصميم SADI التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الثقافية المعاصرة والتعبير الإبداعي، ومن خلال هذا البرنامج حيث ينخرط الفنانون الكويتيون الشباب في تجربة غامرة لفهم تقاليد النسيج في البلاد إضافة إلى إلهام تطوير تفسيرات جديدة وتعابير إبداعية حديثة مع الاعتراف بأن الثقافة ديناميكية وتعكس النمو البشري والإبداع والابتكار.

هذا، وأعلن عن الفائزين بالجائزة، وهم: «استوديوهات فبركة» من لبنان في فئة تصميم المنتجات، و«فضاء» من الأردن في فئة التصميم الداخلي، و«سيار وغريبة» من لبنان في فئة تصميم الأثاث، و«عبير صيقلي» من الأردن في فئة الحرف اليدوية.