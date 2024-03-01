سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع خلال احتفال السفارة بالأعياد: علاقات متميزة ومتقدمة بين البلدين في مجالات عدة

MENAFN - Al-Anbaa) أقامت سفارتنا لدى فرنسا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.

وذكرت سفارتنا لدى فرنسا، في بيان لـ «كونا»، أن الحفل حضره كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية ورؤساء وممثلو البعثات العربية الديبلوماسية والأجنبية المعتمدة في باريس وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارتنا لدى فرنسا ولفيف من المواطنين الكويتيين والطلبة الدارسين في فرنسا.

كما حضر الحفل إلى جانب سفيرنا لدى فرنسا محمد الجديع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية المختصة وبعثة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وممثلين عن الضباط والطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسات العليا العسكرية والجامعية في فرنسا.

وبهذه المناسبة، رفع السفير الجديع، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الكويت حكومة وشعبا.

وأشاد الجديع بهذه المناسبة أيضا بأهمية العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وجمهورية فرنسا، مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة والمتقدمة بين البلدين في مجالات عدة، وذلك من خلال الجهود المستمرة والمقدرة التي تبذلها الحكومتان لتوطيد العلاقات بينهما.

من جهته، رفع مندوبنا الدائم لدى «اليونسكو» د.آدم الملا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأكد الملا، في تصريح لـ «كونا»، أن الكويت شريك أساسي وفعال في «اليونسكو»، مشيرا إلى الإنجازات المشتركة والتعاون والبناء من خلال الرسالة السامية التي تجسدها المنظمة.