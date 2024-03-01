خيطان يهزم الشباب ويرسله إلى مجموعة الهبوط

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي

فاز خيطان على مضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري زين الممتاز. وبهذه النتيجة، اتجه الشباب رسميا إلى مجموعة تفادي الهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة، فيما ارتقى خيطان ـ الذي سبقه إلى المجموعة ذاتها ـ

لنقطة الـ 12.

سجل للشباب أولا لاعبه مامي ساهر (3)، فيما قلب خيطان النتيجة عبر جيمي سياج (69) وفهد الرشيدي (90).

جاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية لفريق الشباب من حيث سرعة التمرير والانتشار وتألق محمد الفهد في قيادة الحملات الهجومية، فيما عانى ضيفه خيطان من العشوائية والبطء في التحضير، ولم يتأخر الشباب في التسجيل بعد ان نفذ ابراهيما جاي كرة ثابتة على رأس المهاجم يوسف بن سودة الذي أعادها جميلة «مرسومة» للمتقدم مامي ساهر ليودعها شباك الحارس علي فاضل (3)، ليسهم الهدف في ارتفاع الحالة المعنوية لأصحاب الضيافة.

ومن تمريرة طولية خلف المدافعين للمتحرك جاي حاول المرور من الحارس لكنه تعرض للإعاقة، ولم يتردد الحكم عمار أشكناني في احتسابها ركلة جزاء نفذها جاي لكن الحارس فاضل تصدى لها ببراعة (6).

واصل الشباب بسط سيطرته، وسدد أحمد بوريوم كرة مفاجئة اصطدمت بالمدافعين ومرت جوار القائم الأيسر (28)، ولم تكن لخيطان أي محاولات تذكر في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء خيطان كثيرا وضغط في محاولة للتعديل، في المقابل لعب الشباب بتوازن، ومن خطأ في التمرير للحارس فاضل كاد جاي أن يضيف هدفا آخر لفريقه لكن العارضة تكفلت بالتصدي للمحاولة (53)، فيما تعامل ويلنغتون برعونة مع عرضية متقنة لعبدالعزيز القطان مهدرا فرصة سانحة للتعديل (58).

وأدرك خيطان التعادل بعد أن مرر البديل حمد الطويل عرضية قصيرة على رأس المهاجم جيمي سياج الذي أودعها في شباك الحارس سعد العنزي (69)، لتشهد الدقائق الأخيرة إثارة من الجانبين في محاولة للبحث عن التسجيل، وهو ما نجح فيه خيطان الذي خطف هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر فهد الرشيدي.