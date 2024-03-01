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الكراتيه يكرم المنتخب الوطني الفائز بذهبية العالم

3/1/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ أقام اتحاد الكراتيه، حفل تكريم للاعبي المنتخب الوطني الفائزين بالميدالية الذهبية ‏للقتال الجماعي في بطولة العالم التي أقيمت في بودبست.
الحفل الذي أقيم أول من أمس، في فندق الموفنبيك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد ورئيسة ‏اتحاد الكراتيه منار شعث وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، جاء تقديرا لهذا الإنجاز العالمي والإنجازات الأخرى التي وضعت الكراتيه الأردنية في مقدمة دول العالم.
وأشادت السعيد في كلمة ألقتها خلال الحفل، بإنجازات الكراتيه على المستويات كافة، وبجهود المدير الفني للمنتخبات ‏الوطنية المصري محمد إبراهيم الذي أوصل المنتخب الوطني إلى العالمية، وبدور مجلس إدارة اتحاد الكراتيه في دعم المنتخب الوطني ‏وتوفير المتطلبات كافة، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة للأردن. متمنية مزيدا من التقدم للمنتخب الوطني للكراتيه في الاستحقاقات المقبلة.‏
وباركت رئيسة اتحاد الكراتيه شعث، إنجاز المنتخب الوطني في بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي، في المجر وحقق فيها الميدالية ‏الذهبية للقتال الجماعي، إضافة إلى برونزية وزن تحت 84 كغم، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم الذي نجح في مهمته ‏خلال توليه قيادة المنتخب الوطني، وكادره المعاون.‏
ووجهت شعث شكرها لسمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، لدوره الكبير في دعم المنتخب الوطني الذي أدى إلى ‏تحقيق الإنجازات.‏
كما ووجه المدير الفني محمد إبراهيم شكره للكوادر كافة، التي أسهمت في تحقيق المنتخب الوطني لإنجازات مميزة، واستذكر المرحوم ‏معين الفاعوري رئيس اتحاد الكراتيه الأسبق، الذي كان يحرص على تحقيق إنجازات كبيرة على المستويين العربي والعالمي، والتي ‏تحققت وأكسبت الكراتيه الأردنية مكانة مرموة بين دول العالم، كما شكر أيضا رئيس اتحاد الكراتيه الأسبق مازن قطب.‏
وفي نهاية الحفل التكريمي الذي أداره الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح، تم توزيع الدروع والشهادات على لاعبي ‏المنتخب الوطني وحكام الكراتيه ووسائل الإعلام.‏
وقامت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، بستليم درع تقديرية لأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السيعد ومدير قسم الاتحادات الرياضية ‏في اللجنة الأولمبية مي النسور، ورئيس اتحاد الكراتيه الأسبق المهندس مازن قطب.‏
كما وزعت الأمين العام للجنة الأولمبية السعيد الدروع والشهادات على مستحقيها وهم: المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم ‏والمدير العام للمنتخبات الوطنية محمد فتيان، واللاعبون: عبد الرحمن المصاطفة، محمد الجعفري، عبد الله حماد، عفيف غيث، أحمد ‏شديد، حسن مصاروة يوسف نوفل، عمر شقره، والمدربان محمود السجان وأنس فلفل، ومدرب اللياقة البدنية عمر زعتر، والمعالجة ‏هلا المحارمة ورئيس اللجنة الفنية والحكم الدولي إبراهيم الدقس، ورئيس لجنة الحكام والحكم الدولي فائق الجعفري، والحكم الدولي ‏وعضو لجنة الحكام الآسيوية عبد الحفيظ عالية، والحكم الدولي هنادي البنا، وعضو اتحاد الكراتيه الأسبق، هشام جبر ولاعب ‏المنتخب الوطني الأسبق، ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية والتسويق في الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية حسن مسعود.‏

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