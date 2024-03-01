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المجلس العالمي لرياضة السيارات يعتمد تعديلات بطولة الشرق الأوسط للراليات

3/1/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - اعتمد المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماعه الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، تعديلات على عدد من البطولات ‏الإقليمية للسيارات ومن ضمنها بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وتضم بطولة الشرق الأوسط 5 راليات، حيث أقيمت الجولة الأولى في قطر ‏الشهر الماضي، ووفقا للتعديلات الجديدة يستضيف الأردن الجولة الثانية بالفترة من 16 حتى 18 أيار (مايو) المقبل.
وتتوقف البطولة نحو 3 أشهر، ‏وتستأنف من خلال الجولة الثالثة التي ستقام في لبنان وتم تقديم موعد اقامتها لتقام بالفترة من 30 آب (أغسطس) إلى 1 أيلول ‏‏(سبتمبر) المقبلين، كما تم تقديم موعد الجولة الرابعة التي ستقام في قبرص ليصبح موعدها بالفترة من 27 إلى 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، ‏وتم تأجيل رالي عُمان الذي كان من المقرر أن يشكل الجولة الثانية من البطولة، ليصبح الجولة الأخيرة من البطولة، بالفترة من ‏‏21 حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر).‏
وتجدر الاشارة إلى أن بطولة‎ ‎الشرق الأوسط للراليات‎ (MERC) ‎هي بطولة‎ ‎تجري تحت رعاية‎ ‎الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وأقيمت أول نسخة للبطولة في 1984، وتضم ‏سلسلة من الراليات، وتحظى بمشاركة نخبة من أبطال الراليات الأردنيين الذين يتطلعون للمشاركة في معظم جولاتها، والمنافسة ‏على لقب البطولة للسائقين والملاحين وبطولة "ميرك 2" لسيارات الإنتاج التجاري.‏
وكان المجلس العالمي لرياصة السيارات، قد حسم الجدل القائم في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ‏فيما ‏يتعلق بتوصيات لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق ‏الأوسط للراليات للعام الحالي، وذلك بعد ان تم منح لقب السائقين والملاحين للعام الماضي مناصفة لأول مرة في تاريخ بطولة ‏الشرق الأوسط للراليات، لغياب لوائح ‏واضحة ومعايير كافية لتقرير خلاف ذلك.‏‎
وقرر المجلس العالمي، أنه وفي حال تكرار التعادل بالنقاط للسائقين والملاحين، سيتم احتساب أفضل نتيجة ‏في 4 راليات من أصل 5‏. ‎
وتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات على ضوء ما حدث في بطولة ‏الشرق الأوسط للعام الماضي، بمنح لقب السائقين للقطري ناصر العطية ‏والعماني عبد الله ‏الرواحي مناصفة، كما تم منح الأردني عطا الحمود وماثيو باوميل لقب الملاحين مناصفة أيضا.‏

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