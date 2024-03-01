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منتخب التايكواندو يختتم معسكره التدريبي في السعودية

3/1/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - عاد المنتخب الوطني للتايكواندو يوم أمس إلى أرض الوطن، بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة جدة السعودية الذي استمر لمدة 10 أيام، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتايكواندو، وبمشاركة منتخبات السعودية ومصر وتونس واوزبكستان.
وشارك في المعسكر التدريبي 3 لاعبين من المنتخب الوطني هم راما أبو الرب وزيد الحلواني وزيد مصطفى، ورافقهم المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدرب يزن الصادق، والمعالجة لانا جوردان، واختصاصي التدليك محمد شكله.
وتم في المعسكر التدريبي التركيز على وضع خطة تدريبية للاعبة راما أبو الرب، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين الشهر الحالي، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما سيقوم الجهاز الفني بإعداد اللاعبة من خلال معسكر تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات الآسيوية التي ستقام في البلد نفسه، حيث ستتأهل إلى الأولمبياد في حال بلوغها المباراة النهائية في وزنها.
من جهة أخرى، انطلقت يوم أمس تصفية المنتخب الوطني للكبار، في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة بمشاركة 153 لاعبا ولاعبة وتختتم منافساتها اليوم.
واقيمت يوم أمس منافسات الأوزان تحت 54، 58، 74 للذكور، و46، 49، 53، 57، 62، 67، 73، فوق 73 للاناث)، وتقام اليوم منافسات الأوزان (تحت 63، 68، 80، 87، فوق 87 كغم).
وتهدف البطولة لرفد عناصر جديدة للمنتخب الوطني للجنسين، استعدادا للمشاركات المهمة المقبلة، والتي سيتم اختيار اللاعبين من خلالها بناء على توصيات الجهاز الفني.

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