Friday, 01 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشميات يتطلع للتأهل القاري بعد تتويجه بـغرب آسيا

3/1/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - واصل المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات سطوته على بطولة غرب آسيا، محققا اللقب السادس بعد صعوده على منصة التتويج أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، وسط حضور الجالية الأردنية وأهالي اللاعبات في السعودية، والذين حرصوا على مشاركة اللاعبات فرحتهن باللقب الإقليمي.
وحقق منتخب السيدات فوزا صعبا وشاقا على المنتخب النيبالي بفارق الركلات الترجيحية 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي المنتخب الوطني لانا فراس وسارة أبو صباح، لتكتمل المهمة الشاقة بنجاح بعد تسجيل جميع الركلات.
وينظر منتخب“النشميات” بعد هذا التتويج، بنظرة ثاقبة إلى التقدم على الصعيد القاري، ورسم خطة طويلة الأمد للعودة للمنافسات القارية والمنافسة على المراكز المتقدمة بها، علما بأن المنتخب يحتل حاليا المركز 74 عالميا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة“فيفا” الأخير، والمركز الثاني على الصعيد العربي، و12 على الصعيد الآسيوي، مع مشاركتين بنهائيات آسيا خلال العامين 2014 و2018.
وأكدت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة ستيفاني النبر لـ”الغد”، أن منتخب السيدات اعتاد على الظفر بالبطولات، مشددة على ضرورة التركيز وتكثيف التحضيرات بالبناء على الإنجاز استعدادا لتصفيات كأس آسيا المقبلة.
وبينت النبر أن المنتخب كانت لديه العزيمة الكبيرة لتحقيق اللقب امتدادا للمسيرة التي حققها منتخب الرجال الشهر الماضي، بعد احتلاله المركز الثاني بكأس آسيا، متمنية المزيد من الإنجازات للكرة الأردنية.
من جهته، أشار المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، إلى أن الفريق كان يحتاج لهذه البطولة بعد الفترة الماضية الصعبة على الكرة النسوية، والتي شهدت تراجعا بالنتائج والمستويات، موضحا بأن الهدف ينصب في المرحلة المقبلة للعمل مع جميع المنتخبات بقوة بهدف المنافسة بالتصفيات الآسيوية.
ولفت أبو هنطش لـ”الغد”، إلى أن البطولة كانت الأقوى فنيا في تاريخ بطولات غرب آسيا، وأن مشاركة 8 فرق جعلها ذات طابع مختلف، موجها الشكر لرئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين على اهتمامه المتواصل بالمنتخب خلال البطولة.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب السادس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السابعة في الأردن بالعام 2022، والسادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.
وكانت نتائج“النشميات” في البطولة مميزة، إذ حصد العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات بالدور الأول، بتخطي المنتخب السعودي مستضيف المسابقة بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز منتخب غوام بثلاثية نظيفة، والتغلب على منتخب لبنان بثنائية بيضاء، قبل تجاوز المنتخب الفلسطيني في المربع الذهبي بخمسة أهداف دون مقابل.
وعاد وفد المنتخب أمس لأرض الوطن بعد تجمع امتد لأكثر من 3 أشهر، بانتظار عودة اللاعبات المحترفات في الخارج لأنديتهن، استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تلعب سارة أبو صباح مع نادي يونيون برلين الألماني، فيما تضم الفرق السعودية أكثر من لاعبة أردنية.
وتمثل ميساء جبارة فريق النصر، وملك شنك فريق اتحاد جدة، وآية المجالي وروند كساب فريق الأهلي، ولانا فراس ومي سويلم فريق الشباب، وهيا خليل فريق التقدم، وبانة البيطار فريق جدة.
وعلى صعيد منفصل، شهدت المباراة النهائية عبر قناة اتحاد غرب آسيا عبر“يوتيوب” أعلى نسبة مشاهدات في تاريخ القناة، بنسبة مشاهدة بلغت أكثر من مليون و800 ألف زائر.

MENAFN01032024000072011014ID1107923680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث