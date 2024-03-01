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نزلة البرد ترفع نسبة السكر في الدم.. دراسة توضح السبب

3/1/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يحدث فقط بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، بل إن هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم، منها الإصابة بنزلة برد، لأن الجسم عندما يمرض يطلق هرمونات معينة لمحاربة العدوى، مما يؤثر على مستويات الغلوكوز في الدم، حسب ما ورد في تقرير نشره موقع Eating Well.
أكثر خطورة
 ووفقا لما ذكرته الجمعية الأميركية للغدد الصماء، عندما يمرض الشخص يطلق جسمه سلسلة من الاستجابات لمحاربة العدوى.
أما بالنسبة لمرضى السكري، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء العدوى يمكن أن يكون أكثر خطورة لأن الجسم يواجه بالفعل صعوبة في التحكم في نسبة السكر في الدم.
ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، مع انخفاض إنتاج الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم، يصبح المريض أيضا في خطر متزايد للإصابة بالحماض الكيتوني السكري DKA أثناء نزلات البرد أو العدوى.
وبحسب ما جاء في نتائج دراسة، نشرت 2023 في دورية Annals of Medicine & Emergency، تظهر النتائج أن العدوى هي أحد الأسباب الأكثر شيوعا لمضاعفات مرض السكري، حيث يحدث الحماض الكيتوني السكري عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الأنسولين لنقل الغلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، لذلك يتحول إلى الدهون للحصول على الطاقة. يؤدي تحلل الدهون للحصول على الطاقة إلى إنتاج الكيتونات، والتي يمكن أن تصبح خطيرة عندما يتم إنتاج الكثير منها بسرعة كبيرة.
يمكن استخدام اختبار من دون وصفة طبية للتحقق من وجود الكيتونات في البول أو جهاز قياس لاختبار مستويات الكيتون في الدم. إذا كان الشخص مصابا بمرض السكري، توصي CDC بإجراء اختبار كل أربع إلى ست ساعات أثناء المرض للتأكد من أنه ضمن المعدل الطبيعي، وأن يتم مراجعة الطبيب على الفور إذا كان المريض قلقا من احتمالية إصابته بالحماض الكيتوني أو ارتفاع مستويات الكيتون، لأن الحماض الكيتوني السكري حالة طبية طارئة.
نصائح أثناء نزلات البرد
 لمنع ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم المرتبطة بالإصابة بنزلة برد، يمكن اتباع الاستراتيجيات الآتية:
. فحص نسبة السكر في الدم بانتظام: إذا أصيب مريض سكري بنزلة برد أو عدوى، فغالبا ما يوصي طبيبه المعالج بمراقبة مستوى الغلوكوز في الدم عن كثب. يمكن أن يساعد ذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تعديل الوجبات الرئيسية أو الخفيفة. وإذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة أو منخفضة للغاية يجب التوجه إلى الطوارئ على الفور.
. إبقاء الأدوية في متناول اليد: إذا كان المريض يتناول دواء السكري أو الأنسولين، فيجب أن يتأكد من أن لديه ما يكفي في متناول اليد في حالة إصابته بنزلة برد. (قد يكون من الصعب الحصول على عبوة عندما لا يشعر الشخص أنه على ما يرام).
. تناول وجبات منتظمة: على الرغم من أن الشهية قد تنخفض عندما يكون الشخص مريضا، إلا أن تخطي الوجبات قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم لديه بشكل كبير جدا.
كما أن الحفاظ على التغذية يمنح الجسم الطاقة اللازمة لمحاربة العدوى.
. توافر الأطعمة سهلة التحضير: تنصح CDC بشرب أو تناول 50 غراما من الكربوهيدرات كل أربع ساعات عندما يكون الشخص مريضا.
يمكن أن يكون الطهي وتناول الطعام أثناء المرض أمرا صعبا، لذا ينصح بالاحتفاظ بالأطعمة المغذية والقليلة الجهد عند التحضير في متناول اليد.
وتشمل بعض الأمثلة الحساء المعلب والشوفان سريع التحضير والبسكويت والجبن والخبز وزبدة الجوز أو العصير أو المرق أو المثلجات أو الحليب أو الزبادي أو حتى الصودا العادية، للمساعدة على منع انخفاض نسبة السكر في الدم.
.تناول كمية كافية من الماء: إن شرب السوائل مهم عندما يكون الشخص مريضا. كما يمكن أن يسبب الجفاف أيضا ارتفاعا في نسبة السكر في الدم.
.ممارسة المشي عند التحسن: عندما يبدأ الشخص في الشعور بالتحسن، يمكن أن يجرب أشكالًا لطيفة من الحركة.
ووفقا لدراسة، أجريت العام 2022 ونشرتها دورية الطب الرياضي، تبين أن المشي منخفض الكثافة بعد تناول الطعام يساعد على خفض نسبة السكر في الدم.-(العربية نت)

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