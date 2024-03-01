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وفاة الموسيقار حلمي بكر عن 86 عاماً

3/1/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاماً.
وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)): ((لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين)).
وحلمي بكر هو ملحن مصري لحّن نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: ((سيدتي الجميلة)) و((حواديت)) و((موسيقى في الحي الشرقي))، واكتشف مواهب غنائية عدة، ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها ((الحلم العربي)).
وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال هشام بكر، نجل الموسيقار المصري حلمي بكر، عن توكيل المستشار مرتضى منصور لمقاضاة زوجة أبيه سماح القرشي، متهماً إياها بخطف والده وتعذيبه في إحدى القرى.
وكان نجل حلمي بكر اتهم زوجة والده باختطافه، وهروبها به إلى إحدى قرى الريف المصري، فضلاً عن منع أسرته وزملائه الموسيقيين من التواصل معه، إضافة إلى رفضها طلب عائلة ((حلمي)) بعودته معهم إلى مقر إقامته في المهندسين، خلال زيارتهم له في غضون الأيام الماضية.
وأشار هشام في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يعيش في أمريكا وتلقى اتصالاً هاتفياً من عمه يخبره بأن والده يعيش حالة صعبة بسبب زوجته، حيث نقلته من منزله بالمهندسين إلى منزل عائلتها بأرياف محافظة الشرقية؛ ((ما لا يليق بموسيقار كبير مثل حلمي بكر))، على حد تعبيره، لافتاً أنه لا يستطيع التواصل مع والده بسبب سيطرة زوجته على هاتفه المحمول، والتحدث من خلاله بلسان زوجها.


من جانبها، ردَّت سماح القرشي زوجة حلمي بكر على اتهامات نجله، مؤكدة أن زوجها هو من رفض الذهاب للمستشفى لمدة وصلت إلى شهر وهو في القاهرة، فقرروا الذهاب به للشرقية و((اعتبارها فترة نقاهة)).

وأوضحت أن زوجها موجود برفقتها هي وابنته في المنزل، وإخوته حضروا لزيارته الأسبوع الماضي في محافظة الشرقية، وحاولوا العودة به إلى القاهرة لكنه رفض بشدة، كما رفض أثناء وجوده في القاهرة الذهاب إلى المستشفى.
وفي المداخلة التلفزيونية ذاتها، اتهمت زوجة حلمي بكر، نجله هشام، بعدم الاهتمام بوالده، قائلةً: ((أمتلك تسجيلات صوتية تؤكد أنه كان موجوداً في القاهرة الأسبوع الماضي، وطلب منه والده القدوم لزيارته، لكنه رفض بحجة صعوبة الحضور من منطقة التجمع إلى منطقة المهندسين)).



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