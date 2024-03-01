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لكل قلب نصيبه.. كيف تتفاوت محطات الحياة بين انتكاسات وانتصارات؟

3/1/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان - في أغلب المواقف التي يتعرض لها الإنسان في حياته، تظل فكرة وحيدة تشغله مفادها بأن الهموم لا تعرف سوى طريقه ويعيش في ظل أنه الوحيد الذي حرم أو حزن. ورغم أن الحياة محطات تتفاوت بين انتكاسات وانتصارات، إلا أن هناك جزءا كبيرا من الناس يعظمون همومهم وينسون أن لكل قلب نصيبه من الهم، فالحياة لن تصفو لأحد على الدوام وستبقى هناك تنهيدة ألم على حلم ضائع أو خسارة لن تعوض.
في كل بيت وجع ساكن وقصة لم تكتمل، تقول سها أحمد (35 عاما)، لا يوجد قلب خال من الحزن والهم مطلقا، لكن التفاصيل تختلف من شخص لآخر، كما تختلف أيضا طريقة التعاطي مع المشكلات الحياتية ومدى تقبلها. وتشير إلى أن الناس يتساوون أمام اختبارات الحياة ولا يحق لأحد، أيا كان، أن يحكم على غيره بالسعادة لمجرد أنه لا يشتكي أو لأنه مرتاح ماديا، فلكل واحد طريقة في إدارة مشكلاته. وبحسب سها، فإن البيوت كلها تخفي حزنا ما قد لا يكون ظاهرا لجميع الناس، فالهموم كثيرة، لكن لا يعني ذلك أن نضع أسرارنا في مرمى كل عابر.
وتتفق معها سلمى، التي تدرك تماما أن الهموم قد تكون أحيانا رحمات وطريقا لسعادة ستزهر في الوقت المناسب. تقول "كل حدا همه على قده"، فلا تستصغر أي وجع لأنه لا أحد يشبه الآخر في تحمله وقوته وحتى نظرته للأمور. سلمى، من خلال علاقاتها بالناس، تعرف جيدا أن الأغلبية لهم الظاهر فقط، هؤلاء تحديدا يقررون أن يجلدوا الآخر لمجرد أنه يهتم بشكله وملابسه ولا يتردد في أن يسعد نفسه لو بأقل الأشياء، وهذا ما يجعلهم يعتقدون أنه يعيش حياة وردية، لا شيء على الإطلاق يحزنه أو يكدره. لكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، وفق رأيها، تقول إن الإنسان لا يستطيع أن يبقى حزينا ومهموما طوال الوقت، رغم تعدد الأسباب، واحتياجه للفرح ومحاولة اقتناصه في أبسط التفاصيل ليس دليلا على أنه لا هم لديه.
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الحياة بطبيعتها صعبة ومتعبة، فهي لا تصفو لأحد، فيها الحزن كما الفرح، والنجاح كما الفشل، فالهموم فيها لا تنتهي. والناس أمام تقلبات الحياة ومشكلاتها يتفاوتون، بحسب مطارنة، فمنهم من لديه الصلابة النفسية والمهارات الكافية لتجاوز أي ألم يتعرض له، وذلك بالمرونة والإيجابية والتأقلم، ومنهم من هو هش أمام الصعوبات والهموم لا يستطيع مواجهتها أو حتى تقبلها، فينعكس ذلك سلبا على كل حياته، هذا النوع من الناس يرى الأمور من زاوية واحدة وكأنه وحده المهموم في هذه الحياة.
ويوضح أنه لا يحق لأحد أن يحكم على غيره من خلال الظاهر، لأن الشكل ليس مقياسا للعمق، ونظرتنا للظاهر فقط لن تجعلنا نرى الأمور على حقيقتها. فمهما كنا قريبين من الآخر، لن نعرف بماذا يمر من تعب وحزن، وحتى لو حاول الشرح سيظل هناك بعض التفاصيل الغائبة التي تجعل الصورة غير مكتملة.
ولذلك، فإن حكمنا على حياة غيرنا لا يمكن أن يكون عادلا، لأننا بشر نخطئ، ولأننا نميل لأفكارنا وثقافتنا ورؤيتنا الخاصة عن الحياة بما فيها من تغيرات. يقول إن السعادة تأتي من الداخل إذا كانت النفسية سوية وقادرة على تقبل كل شيء وتجاوزه بأقل الخسائر، إضافة إلى تقدير ظروف الآخرين وأنهم بشر معرضون لأن يحزنوا ويتعبوا ويضعفوا ويخطئوا.
وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، إلى أن حقيقة الأشخاص وحياتهم وجوهرها لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها، ولكن تظهر شيئاً فشيئاً بعد التواصل مع هذا الشخص والاطلاع على المعلومات الشخصية الخاصة بحياته عن قرب وبعد التجربة.
في المجتمع الذي نعيش فيه، نجد أنماطا كثيرة ومتنوعة من الشخصيات، ولمعرفة أنماط الشخصيات يجب ملاحظة تصرفاتهم وتفاعلاتهم، فإذا أردت معرفة نمط شخصية أي أحد، فلاحظ سلوكه وتفاعلاته في مختلف المواقف والأوقات، وحاول تحليلها لمعرفة ما إذا كانت تشير إلى نمط شخصي معين، وإن كان هذا النمط يتناسب مع شخصيتك ووضعك الاجتماعي والنفسي تستطيع بكل سهولة الاستمرار بالعلاقة وتطويرها، أما إذا لم تتناسب وكانت هذه العلاقة سلبية أو سامة وتؤثر على حياتنا ونفسيتنا فينبغي التخلص منها.
الانعكاس الحقيقي لنفسيات الإنسان قد لا تهمنا بشكل كبير، أو قد تهمنا بقدر قرب الإنسان وترتيب وجوده في حياتنا ومدى تأثيره علينا أو على حياتنا. فشخص يظهر الفرح وفي داخله حزن كبير قد لا يهمنا إلا بالقدر الذي نتعاطى معه فيه، وحتى عكس همومنا وأحزاننا على حياة الآخرين أيضاً فيها شيء من الخطأ، لا أحد في الحياة قد يخلو من المشاكل والتعب والهموم والأحزان، هذه المشاعر خاصة جداً ولا يجوز تعميمها، ولا يجوز أيضاً أن نلعب دائماً دور الضحية وننقل مشاعرنا السلبية للآخرين.
والآخرون يجب أن يبتعدوا عن تقمص دور الطبيب النفسي أو المصلح الاجتماعي، فنراهم يدخلون ويتدخلون في حياة الآخرين، ويحاولون جاهدين تفسير وتحليل مشاعرهم.
وتبين إبراهيم أنه بعلاقتنا وتفاعلنا مع الآخرين، يجب أن نظهر المشاعر والسلوكيات الإيجابية لأي علاقة؛ كالاحترام المتبادل والود والتواصل والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والمساعدة والمساندة وقت الحاجة. ويجب وضع مسافة كافية في علاقتنا، فلا نقترب قربا شديدا يفقدنا ويفقد الطرف الآخر الخصوصية، ولا نبتعد لتصبح العلاقة جافة وبعيدة.
وتنصح بعدم التدخل في هموم الناس ومشاكلهم وألا نكن فضوليين إلا إذا طلب منا المساعدة. وفي العلاقات الاجتماعية التي لا تظهر حقيقتها، لنا الخيار في الاستمرار فيها أو قطعها، حسب تأثيرها علينا أو انعكاسها على حياتنا.

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