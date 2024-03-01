لقطات من الإنزالات الجوية الأردنية على شمال غزة

لقطات من الإنزالات الجوية الأردنية على شمال غزة
التاريخ
3/1/2024 2:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهرت لقطات مصورة صباح اليوم الجمعة المساعدات التي قام بإنزالها جواً سلاح الجو الملكي الأردني إلى مناطق شمال قطاع غزة.
وتم إنزال المساعدات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية عبر صناديق مخصصة وبواسطة المظلات الجوية على مناطق الشيخ رضوان والجلاء والنصر والصفطاوي شمالي القطاع.
وارتفعت عدد الإنزالات الجوية الأردنية التي نفذت من سماء غزة منذ شهر تشرين الثاني وحتى اليوم إلى ٢٣ إنزالا جوياً.
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