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لقطات من الإنزالات الجوية الأردنية على شمال غزة

3/1/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت لقطات مصورة صباح اليوم الجمعة المساعدات التي قام بإنزالها جواً سلاح الجو الملكي الأردني إلى مناطق شمال قطاع غزة.
وتم إنزال المساعدات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية عبر صناديق مخصصة وبواسطة المظلات الجوية على مناطق الشيخ رضوان والجلاء والنصر والصفطاوي شمالي القطاع.

وارتفعت عدد الإنزالات الجوية الأردنية التي نفذت من سماء غزة منذ شهر تشرين الثاني وحتى اليوم إلى ٢٣ إنزالا جوياً.

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