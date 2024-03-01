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الجبور يختتم دورة الأمن والسلم المجتمعي

3/1/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت في بيت شباب عمان الخميس، فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالشراكة مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام، بمشاركة ٢٥ موظفاً وموظفة من رؤساء و مشرفي المراكز الشبابية في أقليم الوسط.

أمين عام وزارة الشباب د.حسين الجبور أكد خلال حفل الختام الذي حضره رئيس مركز الأمن والسلم المجتمعي المقدم عمر الخلايلة ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية د.ماجد عسيلة؛ على أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام في تعزيز الفكر والمعارف للمشاركين لتأهيلهم ليكونوا مساندين لمركز الأمن والسلم المجتمعي مؤكدا كذلك على ضرورة نقل المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون إلى أعضاء المراكز الشبابية.

بدوره أشار رئيس مركز السلم المجتمعي أن هذه الشراكة مستمرة بين الوزارة و مديرية الأمن العام، لخدمة المجتمع الأردني الذي يعد جله من فئة الشباب مؤكدا على مقولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أن "من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب تفتح له أبواب المستقبل".

وثمن المشارك يوسف العدوان من مديرية شباب البلقاء في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الدورة؛ عقد هذه الدورات التي تساعد على إعداد وتأهيل العاملين مع الشباب.

ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة مركز إعداد القيادات الشبابية لعام ٢٠٢٤ وضمن المحور السادس من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب (الأمن والسلم المجتمعي) حيث اشتملت على عدة محاورة تدريبية، تناول فيها النقيب سلامة العوران الرؤية الملكية لمواجهة التطرف والإرهاب و رسالة عمان، وتحدث الملازم أول زياد البدارين حول محور الفكر المتطرف واقع وتحديات، كما تحدث النقيب محمد الربيحات عن محور المسلكيات الخاطئة ومحور تجنيد الأحداث من قبل الجماعات المتطرفة، وتناولت الملازم أول ناديا غيث محور دور الأسرة في مكافحة التطرف ومحور تجنيد النساء من قبل الجماعات المتطرفة.
وفي ختام الدورة وزع الجبور والخلايلة الشهادات على المشاركين والمشاركات .

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