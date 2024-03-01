مسيرة وسط البلد: تحية لسلاح الجو الملكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هبة العيساوي
هتف مشاركون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، بالتحية لنشامى سلاح الجو الملكي، على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الأخيرة واليوم، على الإنزالات الجوية على الأهل في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم.
ورددوا هتاف: "يا سلاح الجو الملكي شكرا على الإسقاط الجوي".
وطالب المشاركون في المسيرة بنجدة أهالي القطاع وخاصة في الشمال والذين يعانون من مجاعة جراء استمرار العدوان وإغلاق المعابر.
وأدانوا استمرار العدوان على غزة وطالبوا بتكثيف الجهود لوقفه، منددين في الوقت نفسه بالجسر البري والتطبيع مع الاحتلال.
MENAFN01032024000072011014ID1107923672
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.