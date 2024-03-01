مسيرة وسط البلد: تحية لسلاح الجو الملكي

MENAFN - Alghad Newspaper) هبة العيساوي

هتف مشاركون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، بالتحية لنشامى سلاح الجو الملكي، على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الأخيرة واليوم، على الإنزالات الجوية على الأهل في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم.

ورددوا هتاف: "يا سلاح الجو الملكي شكرا على الإسقاط الجوي".



وطالب المشاركون في المسيرة بنجدة أهالي القطاع وخاصة في الشمال والذين يعانون من مجاعة جراء استمرار العدوان وإغلاق المعابر.



وأدانوا استمرار العدوان على غزة وطالبوا بتكثيف الجهود لوقفه، منددين في الوقت نفسه بالجسر البري والتطبيع مع الاحتلال.

