ولي العهد ينشر كلمة للراحل الحسين في ذكرى تعريب قيادة الجيش (فيديو)
التاريخ
3/1/2024 2:29:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،
ولي العهد، اليوم الجمعة، عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، كلمة للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الراحل الحسين بن
طلال بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي.
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