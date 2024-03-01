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عمان.. بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام السبت

3/1/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت امانة عمان الكبرى عن بدء استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام الكترونياً للعام ( 2024 ) وذلك اعتباراً من يوم غداً السبت 2 آذار ولغاية 15 نيسان من الشهر المقبل وفقاً للشروط والتعليمات المتعلقة بمنح تصاريح البطيخ والشمام 2024.
ودعت امانة عمان / دائرة السوق المركزي الراغبين بالحصول على تصريح بيع البطيخ والشمام التقدم بطلب إلكتروني من خلال موقع الامانة ( ) .

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