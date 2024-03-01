الأمانة تمدد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات حتى نهاية شهر آذار الجاري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مددت امانة عمان الكبرى فترة تقديم طلبات تجديد رخص المهن الاعلانات حتى نهاية يوم الاحد الموافق 31 آذار من الشهر الجاري ، ودعت اصحاب الرخص التجارية والاعلانية للاستفادة من فترة الامهال تجنباً لفرض غرامات التاخير .
وكانت امانة عمان اطلقت خدمة برنامج نظام رخص المهن بهدف تبسيط الإجراءات واختصاراً للوقت والجهد امام المواطنين، داعية للاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة موقع أمانة عمان الإلكتروني ( )
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