لينا الحديد سفيرة للأردن في فرنسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قدّمت السفيرة لينا الحديد، اليوم الموافق ١ آذار ٢٠٢٤، أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الفرنسة، خلال مراسم جرت في قصر الإليزيه.
ونقلت السفيرة الحديد تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. وبدوره طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدى اهتمام الحكومة الفرنسية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ومسؤولين في الحكومة الفرنسية.
MENAFN01032024000072011014ID1107923668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.