Friday, 01 March 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تعزي بضحايا حريق في بنغلادش وتؤكد: لا أردنيين من بين الضحايا

3/1/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
من جهته، أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري بالعاصمة البنغالية دكا.
وقال السفير القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في إسلام آباد، تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية التي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

MENAFN01032024000072011014ID1107923667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث