الخارجية تعزي بضحايا حريق في بنغلادش وتؤكد: لا أردنيين من بين الضحايا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
من جهته، أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري بالعاصمة البنغالية دكا.
وقال السفير القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في إسلام آباد، تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية التي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.
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