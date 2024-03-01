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1000 مستفيد من تأمينات الإقراض الزراعي

3/1/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، إن عدد المؤمن على حياتهم من المقترضين بلغ لغاية الآن ألف مقترض، بعدما وقعت مؤخرا اتفاقيات مع إحدى شركات التأمين لإعفاء المزارعين المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل.
وأضاف دوجان لـ”الغد”، أن هناك إقبالا من قبل المقترضين واستجابة للفكرة المتمثلة بالتأمين على الحياة، مبينا أنه تم منح 5 ملايين قرض لغاية الآن على المحفظة التأمينية، ومشيرا إلى أن التأمين يشكل 10 % من الخطة الإقراضية لهذا العام، فيما يشكل عدد المقترضين المستهدفين 10 %.
وكانت وزارة الزراعة وقعت، مؤخرا، اتفاقيات مع إحدى شركات التأمين لإعفاء المزارعين المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، حينها، خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة الإقراض الزراعي، إن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المزارع أو القطاع الزراعي أو الورثة في حال كانت هناك قروض بأرقام كبيرة؛ لأن الحد الأعلى للقروض كان 10 آلاف دينار، والحد الأعلى الذي يتم السماح به هو 3 آلاف دينار من الفوائد.
وأوضح الحنيفات، أن الإقراض الزراعي يعد محطة مهمة جدا لدعم المزارعين والحد من آثار التغيرات المناخية ونقص المياه.
وأشار إلى أنه خلال عامين اثنين، تم صرف قروض للمزارعين تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، منها 56 مليونا بلا فوائد.
وأوضح أن مؤسسة الإقراض الزراعي هي مؤسسة ضامنة وكافلة للعمل الزراعي، وسند للمزارعين، خصوصا أن المخاطر عالية جدا في هذا القطاع.
وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة، بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة.
من جهته، بين دوجان، آنذاك، أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للعام 2024، إعداد خطة إقراضية بقيمة (55) مليون دينار بنسبة زيادة (10 %) عن خطة العام 2023، وتشمل كافة الأنشطة الزراعية والريفية.
وأعلن، حينها، عن إطلاق خدمة التأمين من خطري الوفاة والعجز على المزارعين المقترضين، كما تم طرح عطاء لأتمتة الأنظمة المالية في المؤسسة، وإطلاق خدمات إلكترونية، بالاستفادة من منحة البنك الدولي، ويتوقع الانتهاء منها مع النصف الثاني من العام الحالي.

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