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الملك في ذكرى تعريب قيادة الجيش: القوات المسلحة تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب الأهل في غزة

3/1/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، أن القوات المسلحة الأردنية "تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف" إلى جانب الأهل في غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى تعريب قيادة الجيش.
وكتب جلالته على صفحته في موقع "إكس"، "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".

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